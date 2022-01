Montenegro presentó un amparo para frenar la exploración petrolera

El intendente Guillermo Montenegro presentó este miércoles un amparo a la Justicia Federal de Mar del Plata para suspender la prospección sísmica que autorizó por decreto el presidente Alberto Fernández el 30 de diciembre de 2021 a más de 300 kilómetros de la costa de la ciudad.

Altas fuentes del Ejecutivo le confirmaron a 0223 la presentación judicial que acaba de formalizar en horas del mediodía el área de legal y técnica de la municipalidad para obtener mayor información sobre las tareas que pretende llevar adelante la petrolera noruega Equinor, en asociación con Shell e YPF.

A través del amparo, el intendente solicitó como “medida cautelar la suspensión de los efectos de la aprobación otorgada por el art. 2 de la resolución atacada (Es la que aprueba la realización del proyecto “Adquisición Sísmica 2D-3D-4D off-shore en bloque CAN 108 -CAN 114” presentado por Equinor Argentina AS Sucursal Argentina -CUIT 33-71659420-9-)".

Esta suspensión se sostendría "hasta tanto el organismo correspondiente genere y provea la información conducente para poder determinar si se configura riesgo ambiental, los alcances del mismo, si se ponen en peligro los recursos ictícolas que sustentan gran parte de la actividad económica de la ciudad y la evaluación integral del impacto socio económico de la actividad en relación a la estructura productiva del Municipio de General Pueyrredon”.

También, y en forma subsidiaria, Montenegro solicitó que “se suspenda todo acto autorizado por la Resolución 436/2021 hasta tanto se acredite el acabado cumplimiento de los requisitos previos que dicha Resolución ordenó para permitir la actividad solicitada por la empresa a cargo del proyecto”.

El intendente ya había anticipado que recurriría a la Justicia el 31 de diciembre, un día después de conocerse el decreto presidencial que causó despertó fuerte repudio en organizaciones ambientalistas y en otros sectores de la sociedad marplatense.

"Vamos a realizar una presentación judicial para poder determinar cuáles son los alcances que puede llegar a tener este tipo de maniobras en la costa de nuestra ciudad", había adelantado días atrás el jefe político de Mar del Plata, al justificar el amparo por el "riesgo" que implica para la pesca y el turismo.

No es la primera acción que tramita la Justicia Federal por la exploración petrolera. Antes, vecinos de la zona sur impulsaron un habeas corpus y desde la Casa del Trabajador también avanzaron con amparo ambiental colectivo.

La zona de exploración

En el último día hábil del año pasado, Fernández autorizó la exploración en tres áreas offshore. Uno de los bloques es CAN 100, que comprende un área de 15 mil kilómetros cuadrados, la más grande de la Cuenca Norte del Mar Argentino. Este bloque y CAN 108 se ubican 307 kilómetros frente a Mar del Plata mientras que CAN 114 está a 443.

Aunque en todos los casos Equinor es la principal operadora, en el área CAN 100 la petrolera noruega controla el 35%, YPF otro 35% y Shell el 30% restante; mientras que en CAN 114 tiene el 50% e YPF controla el otro 50%. Y en CAN 108 todavía no hay socios.

La campaña que próximamente se llevara adelante, en caso de que la Justicia diga lo contrario, abarcará profundidades que van desde los 1.000 a los 3.500 metros en la plataforma continental argentina, algo que marca una novedad con relación a las anteriores experiencias offshore que se han desarrollado en el país desde los ’70: es la primera vez que las operaciones ocurren en aguas profundas y ultraprofundas.

Todavía no hay una fecha de comienzo confirmada para estas tareas pero Equinor, por lo pronto, sí adelantó que prevé completar el relevamiento sísmico en cinco meses. Después de ese plazo, habrá que esperar más de un año para terminar de procesar todos los datos y saber si, al final, hay petróleo.