Mica Viciconte no convenció al jurado y se cruzó con la chef Dolli Irigoyen

Participación negativa para la marplatense Micaela Viciconte en el programa de Master Chef Celebrity emitido este lunes, donde la guardavidas arrancó una nueva semana del reality gastronómico y se llevó el delantal gris, destinado a los peores chef.

La influencer deberá cocinar ahora en el jueves de última chance para buscar ser la mejor y así lograr el único lugar que evite pasar a la gala de eliminación del domingo.

La competencia arrancó con un desafío inicial para los participantes, que debieron identificar diversos productos en exhibición en una mesa. A Mica le fue mal, solo logró confirmar dos de los más de 20 ingredientes que había y ese momento terminó por ser un anticipo de la mala jornada que viviría la pareja de Fabián Cubero.

Al momento de elaborar su plato, a Viciconte le tocó utilizar leche, maracuyá, guayaba, manga verde y melón chino y se decidió otra vez por hacer algo dulce. Aunque lo negó, la modelo encaró su cocina con una idea muy similar a la del último domingo: preparó nuevamente una tarta con frutas.

La marplatense recibió ayuda de la chef Dolli, que intervino en su masa, y también consejos de Germán Martitegui, quien le indicó que haga una crema batida para darle frescura a la elaboración y que utilice frutas para armar una obra de arte.

Mica desmoldó la masa apenas cinco minutos antes de que se le termine el tiempo de cocina permitido y no tuvo chances así de realizar una mejor presentación. Al jurado le llevó una tarta con masa sablé y almíbar de maracuyá.

Cuando fue a degustar el plato, la chef Dolli Irigoyen -que suplanta a Donato De Santis esta semana-, separó los ingredientes y Mica se quejó al considerar que eso le arruinó la decoración que había hecho.

En la devolución, Irigoyen no dudó en decirle a Viciconte que le cuesta escuchar. “Tenías una maravillosa canasta con frutas tropicales extraordinarias y casi no están. Es una pena que nos presentes algo muy parecido a lo de ayer”, la criticó la experta.

La influencer, que en la mayoría de las veces en que no recibe una buena devolución se muestra en desacuerdo con el jurado, no dudó en defenderse y aseguró que sí escucha a los chef.

“Sorda no sos, si lo escuchaste no lo entendiste”, la criticó Martitegui luego. “Pensé que ibas a ser el mejor plato y este no tiene emoción”, sentenció el cocinero después.

Finalmente el otro integrante del jurado, Damián Betular, también consideró que este plato de Mica falló por “una cuestión de balance”. “No es lindo”, expresó.

La guardavidas marplatense finalmente fue designada con el delantal gris, al igual que la deportista y médica Peque Pareto.

Los que irán al miércoles entre los mejores de la semana son la tucumana Juariu y el periodista Paulo Kablan. La actriz Luisa Albiloni, en tanto, pasó directamente al domingo de eliminación, luego de cocinar bien pero ser la peor del primer desafío en el que había que descifrar los ingredientes.