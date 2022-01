La Provincia financiará la circunvalación de Mar del Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof ratificó la voluntad de la provincia de avanzar con la obra de circunvalación para Mar del Plata. En ese marco, Vialidad Provincial ya se encuentra realizando tareas de factibilidad en la zona.

La noticia fue confirmada este domingo, luego de un encuentro que mantuvo Kicillof con la titular de Anses, la marplatense Fernanda Raverta y el bloque de concejales del Frente de Todos. También formaron parte de la reunión el senador provincial, Pablo Obeid y el titular del Consorcio Portuario, Gabriel Felizia.

"Desde hace tiempo venimos trabajando con Fernanda en aquellas obras estructurales de relevancia para Mar del Plata. Entre ellas se destaca la tan necesaria circunvalación. Sabemos que va a generar un impulso en el sector productivo y va a promover una gran cantidad de puestos de trabajo. Por eso estamos dispuestos a resolver esta deuda pendiente que lleva años sin respuesta en la ciudad" afirmó Kicillof.

Asimismo, remarcó que desde el área de vialidad provincial ya están realizando tareas de factibilidad para avanzar en esta obra.

“La decisión del Gobernador de avanzar con esta obra resuelve un tema muy importante con la ciudad de casi 25 años y permite la modernización de la infraestructura y la innovación logística para el desarrollo local beneficiando a cientos de empresas que están nucleadas tanto en el polo del puerto como en el parque industrial”, aseguró Raverta.

En este sentido, desde el espacio del Frente de Todos, y Fernanda Raverta en particular, le plantearon al Gobernador la necesidad de reformular la última propuesta de circunvalación elaborada por María Eugenia Vidal "ya que no estaba proyectada con una visión local y no incluía la conexión puerto - parque industrial. Por eso le pedimos al Gobernador que esta etapa sea la primera en el plan de obras".

La importancia de concretar esta primera etapa surge como resultado del intenso trabajo que se viene realizando hace ya tiempo con empresarios y sectores productivos de la ciudad, en particular radicados en la zona del puerto y del parque industrial.

Además, dicha obra traerá innumerables beneficios para el partido de General Pueyrredon generando cientos de puestos de trabajo; a la vez que mejorará inmediatamente la circulación vial de una arteria central de la ciudad que es Juan B. Justo, liberando esa zona del tránsito de carga (actualmente circulan alrededor de 10 mil camiones anuales) favoreciendo a los comercios y la circulación diaria en distintas zonas.

Cabe destacar que la necesidad de una circunvalación para General Pueyrredon se viene planteando hace 25 años. Fue un tema que surgió en el año 1997 en el Plan “Mar del Plata 2000” durante el mandato de Elio Aprile. Incluso se encuentra planteada en el Plan Estratégico Mar del Plata 2013/2030.