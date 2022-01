La Beriso en Mar del Plata: cambio de hora, prevención y entradas agotadas

Por primera vez en esta nueva etapa, el Teatro Tronador albergará un concierto de rock. Será este sábado a las 21 con la presentación de La Beriso. Cabe recordar que en una primera instancia se iba a respetar el horario de las 20.

Es que la banda de Avellaneda, en lugar de postergar el show previsto en Silos Arena, decidió realizarlo el mismo día anunciado y trasladarlo al centro de la ciudad, en un teatro de excelencia como es el Tronador.

Esta determinación se debió a que con anticipación ya habían agotado todos los tickets que salieron a la venta. Cabe destacar que, desde el grupo pidieron a los seguidores que todos los que asistan al teatro, permanezcan con el barbijo correctamente colocado durante todo el recital.

Sobre la banda

La Beriso es una agrupación argentina de rock surgida en 1998 en uno de los barrios más populares de la Provincia de Buenos Aires, que poco a poco, se posicionó en el circuito alternativo local hasta convertirse en la banda argentina más convocante de los últimos tiempos.

Está integrada por Rolando “Rolo” Sartorio (voz/guitarra), Yamil Lopez (guitarra/coros), Emiliano Mansilla (guitarra/coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería), Conde Kung (teclado) y Pablo Puntoriero (saxofón y Percusión).

La Beriso fue invitada a los principales festivales de Argentina, y desde el 2013 cada show es Sold Out en todos los lugares que se presenta: Estadio Luna Park, Estadio Único de la Plata (40,000 personas en 2015 y repitiendo sold out en Diciembre de 2017), Estadio de Vélez Sarsfield (40,000 personas en 2018), Estadio DirecTV Arena (15,000 personas) y dos funciones completamente sold out en el Estadio Ferrocarril Oeste (50,000 personas entre los dos shows), además de ser los teloneros de los shows de The Rolling Stones y Guns N' Roses en Argentina.

Su consagración llegó de la mano de su nueva producción “Pecado Capital”, con el que se presentaron el en Estadio River Plate ante más de 55,000 personas a fin del 2016, convirtiéndose así en la octava banda local que logra presentarse en uno de los míticos estadios de Argentina y uno de los más reconocidos por Artistas internacionales en Latinoamérica.

En 2018 la banda cumple 20 años y edita el álbum “La Beriso - 20 Años Celebrando”. El disco es un álbum compilatorio en donde artistas de varios países participan en las nuevas versiones de las canciones que hicieron historia. Con la producción de Álvaro Villagra, Jimmy Rip y el mismo Rolo. Tiene como invitados a Pepe Aguilar, Enanitos Verdes, David Lebón, Silvina Moreno, Marea (España), Coti Sorokin, Dyango, No te va a Gustar, Leiva, Los Auténticos Decadentes, por mencionar algunos.

En 2019 La Beriso vuelve con un nuevo álbum de estudio, “Giras y madrugadas”, un título que resume los años que lleva la banda en la ruta, y fue presentado en diciembre en el nuevo estadio Movistar Arena de Buenos Aires, con entradas totalmente agotadas.

Con siete álbumes de estudio y dos en vivo, encabezaron las listas de ventas y popularidad en su país natal.

También en su carrera han realizado colaboraciones y nuevas grandes versiones de canciones como “Corazón Duro” de la banda mexicana Bronco, “El Gigante de América”, que los hizo escalar varios rankings en México, USA, Colombia y Argentina. Y realizaron una versión de la canción “Cacho de Buenos Aires”, un clásico de uno de los artistas más icónicos de Argentina, con el que nuevamente se ubicaron primero en rankings.