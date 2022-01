"No me diste la berenjena": 500 horas de escuchas para atrapar al DJ y al socio

Los tres meses de investigación en la causa que terminó el viernes con la detención de un DJ y de un hombre dedicado al cambio de divisas acusados de vender drogas sintéticas tuvieron como base angular las escuchas autorizadas por la Justicia en las que se pudo establecer el modo de trabajo que se repetía en distintos sectores de la ciudad.

Las más de quinientas horas de escuchas, filmaciones y tareas de campo confirmaron que los compradores coordinaban con “Beto” el lugar de encuentro de acuerdo a los horarios del imputado y sus actividades. En ese sentido coordinó en alguna oportunidad que fueran a verlo al lugar donde tocaba, “que se tomaran algo” y luego harían la entrega.

En algunos de los llamados quedó en claro la relación del DJ con su cliente y algunos reclamos particulares para reencontrarse por errores en lo pedidos. “Che amigo no me diste las berenjenas de mi jefe, me distes las mías y la de Pablo” reclama una cliente con la que coordinó un nuevo encuentro en la zona de Güemes.

Una fuente judicial consultada por 0223 confirmó que el dato saliente de la causa es la relación que se repite entre aquel que comercializa la droga y el contacto con personas dedicadas al cambio de divisas. “La compra y venta de dólares que deberá investigar el Banco Central y la Policía Federal está apareciendo cada vez más seguido en este tipo de causas”, indicaron.

Tal como adelantó este medio, el segundo de los detenidos es una persona vinculada a la compra y venta de moneda extranjera y que tendría a su cargo parte del lavado del dinero producto de la comercialización a través de las operaciones cambiarias –en negro- para luego comprar criptomonedas.

En los allanamientos a cargo de la Dirección de Investigaciones de Crimen Organizado junto con agentes la Estación de Policía Departamental de Seguridad de General Pueyrredón, de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (Utoi), Caballería e Infantería se secuestró una gran cantidad de dinero en efectivo, dólares estadounidenses, maquinas contadoras de dinero, celulares, éxtasis en polvo y en forma de pastillas, cristal fraccionado en tubos de plásticos y autos.