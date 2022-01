Quilmes lo tuvo, Gimnasia lo llevó a suplementario y lo ganó

Quilmes tuvo todo para el primer triunfo en casa, pero no lo pudo conseguir. (Fotos: Diego Berrutti)

Todo lo que trabajó Quiilmes para tener un ventaja en el tramo final, se desvaneció en esos instantes decisivos y en el tiempo suplementario. Le está costando ganar al "tricolor" en la segunda fase, lo hizo una sola vez y de visitante, contra un Bahía Basket con muchas ausencias. Parecía que Gimnasia y Esgrima La Plata era una buena oportunidad, incluso llegó al cierre arriba, pero la visita mandó el juego a suplementario, ganó 13-3 esos 5' extras se llevó el triunfo por 86 a 76 del Polideportivo "Islas Malvinas".

Lo que pasó en el cuarto inicial fue una muestra de la irregularidad de Quilmes en la temporada. Comenzó bien, se fue pinchando y recibió un parcial de 12-2 que lo llevó al primer descanso corto con una desventaja de 8: 15-23. En el segundo cuarto, mejoró una faceta pero mantuvo floja la otra. La defensa fue impecable, secó a un Gimnasia que no encontró la forma de convertir (cedió sólo 7 puntos), pero salvo en algunos pasajes en la pintura, tampoco encontró gol para aprovechar lo bueno que hizo atrás y siguió abajo, aunque ahora por 2:

El segundo parcial fue de muy bajo goleo pero en esa situación primero pudo sacar de nuevo la ventaja el equipo de Gelpi con Castellani y Nally en la pintura, pero no le alcanzó para igualar el marcador. Cuando respondió Gimnasia lo hizo a través del ingresado Yago Sánchez y de Vallejos que en la primera rueda fue la gran figura de su equipo para la victoria del «tripero». En los últimos cinco minutos del cuarto, el equipo platense no anotó más puntos y el «cervecero» no lo pudo aprovechar demasiado porque sólo anotó 7 pero se fue al descanso largo abajo por 2 unidades (28-30).

El tercer parcial fue sumamente parejo y estaba para cualquiera. Los marplatenses pudieron igualarlo en 38, pero Gimnasia nuevamente se despegó parar entrar a los 10' finales con una luz de 5 (47-52) para los platenses. En el último parcial, Quilmes se jugó todo, creció en efectividad y pasó al frente. Con el resultado a favor, intentó jugar con la desesperación de su rival, y cuando parecía que lo tenía (4 arriba), Gimnasia encontró con Acuña y Vallejos la oportunidad de ir al tiempo extra.

Los de Manuel Gelpi sintieron el impacto y no se repusieron. La visita aprovechó el envión y metió un parcial rápido que sentenció la historia, ganó los 5' por 13 a 3 y se llevó el triunfo a La Plata, dejando una vez más el sinsabor en el conjunto de Luro y Guido.