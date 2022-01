La oposición denuncia "manejos fraudulentos" del expediente de fotomultas 

El Frente de Todos denunció un “manejo fraudulento” del expediente de las fotomultas que elevó el Ejecutivo al Concejo Deliberante y que todavía no se comenzó a tratar en el cuerpo legislativo.

Según explicaron los integrantes del bloque, cuando el expediente ingresó y adquirió estado parlamentario, se le asignaron cuatro giros de comisiones siendo Educación la primera que debía tratarlo.

Sin embargo, hubo una alteración de los giros y eliminaron la posibilidad de que los concejales que componen la comisión debatan el expediente. En su lugar, le asignaron la comisión de Seguridad.

La presidenta de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación, Mariana Cuesta, explicó que en el marco de los preparativos de la comisión había descargado todos los expedientes que tenía asignados para comenzar a trabajarlos en las futuras reuniones. “Tenemos un documento oficial que muestra que el convenio de fotomultas tenía que pasar por Educación. Y ahora el expediente ya no tiene esa hoja”, sostuvo.

El documento que muestra la modificación en el giro que tuvo el expediente de fotomultas.

“Lo que pasó es de una gravedad institucional que nos alarma porque se eliminó una comisión en la que el oficialismo no tiene el control. Esperamos que las autoridades del Concejo Deliberante, que nos representan a todos los espacios políticos y no a un bloque en particular, tomen cartas en el asunto y expliquen qué fue lo que ocurrió, quién fue el responsable de este manejo irregular y sobre todo quién dio la orden política”, agregó la edil del Frente de Todos.