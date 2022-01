Inadi respaldó la denuncia por la embarazada despedida: "La maternidad no puede ser un costo"

La delegación marplatense del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) respaldó la denuncia que hizo la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) por el despido de una trabajadora embarazada de un hotel céntrico.

"Con la pandemia y la crisis económica, venimos observando un aumento en el número de quejas por discriminación entre las mujeres embarazadas quienes son particularmente vulnerables", advirtió Cintia Mónaco, la titular del organismo, después del reclamo que visibilizó el gremio por la situación que atraviesa Etelvina Moyano, que cumplía funciones en el Hotel República.

Para la representante del Inadi, hubo una vulneración a los derechos laborales y una "discriminación" por ser mujer. "Las embarazadas están más expuestas a la discriminación en el trabajo a causa de la idea de que la maternidad es una carga pues reina la idea de que son un costo, pero la realidad es que la protección a la maternidad produce beneficios a la sociedad, además de que está legalmente protegida en nuestro país", apuntó.

Desde el hotel, sin embargo, desmintieron la denuncia del sindicato que encabeza Pablo Santín y prometieron iniciar una denuncia penal al respecto por "daños y perjuicios". "La camarera era personal extra y nadie del hotel sabía que ella estaba embarazada. Imagínese que el 70% del personal son mujeres y nunca hubo ni un despido por eso", aclaró Eduardo Palena, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.

“Hace ya un día y medio que están acampando sobre la dársena del hotel y no dejan bajar a los pasajeros ni tampoco los dejan dormir, porque le dan al bombo a toda hora. Se me está yendo la gente del hotel. Esto no me parece que sea una forma de trabajar”, cuestionó, en relación a la ruidosa protesta gremial.