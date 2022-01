Buscan a una mujer que salió de su casa y no volvió

Una mujer de 53 años es intensamente buscada luego de que su hijo denunciara en la comisaría octava que no había regresado a su vivienda. Alicia Fabiana Corrionero se retiró de su casa el sábado pasado y nada se sabe de ella desde ese momento.

El domingo a la noche el hijo de la mujer se presentó en la dependencia para denunciar que no tenía novedades de su madre desde sábado. 'Refirió que no hubo discusión o situación conflictiva previa y que la mujer no suele pernoctar fuera de la casa" informaron autoridades policiales.

En el marco de la causa por averiguación de paradero a cargo del fiscal Leandro Arévalo se autorizó la difusión de su imagen por cualquier información que pueda surgir.