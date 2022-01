Rep y su "Diego, nacido para molestar": "Los dibujos son como fotos de su vida que nunca fueron sacadas"

Sin dudas Miguel Repiso, popularmente conocido como Rep, es uno de los más grandes y personales dibujantes que ha dado el país de la mano de su agudeza, sentido del humor y calidad artística para graficar los intensos momentos que ha vivido Argentina. En 2019 se lanzó a la aventura de realizar una biografía dibujada y humorística de Eva Perón. Y bajo ese formato, el 30 de octubre pasado en el primer cumpleaños sin Maradona, se publicó "Diego, nacido para molestar", de Editorial Planeta, libro que presentará este martes desde las 20 en el ciclo "Juan Forn" de la 25° edición de Verano Planeta, que se desarrolla en formato virtual vía YouTube por la ola de contagios de Covid con el periodista marplatense Nino Ramella dialogando con diversos escritores desde el hotel Costa Galana.

En entrevista con 0223, tras participar el miércoles pasado de un homenaje a Juan Forn en el Museo MAR, Miguel Rep se explayó sobre la especial creación de este libro que le "salió maradoniano sin ser maradoniano". Una publicación de 192 páginas que cuenta con dosis de humor y emoción, recorriendo la compleja vida y obra de Diego Armando Maradona haciendo hincapié en el hombre que con su arte deslumbró sin olvidar sus orígenes, pero a la vez sufrió el peso de su historia, molestando al poder con frases que quedaron para la posteridad. Aunque Rep remarca, afirma, que Maradona no hubiera sido leyenda sin los medios. La charla, que se apoyó en el significado del héroe de Villa Fiorito, también decantó en el cierre con una mirada del dibujante sobre el progresismo en latinoamérica, en medio de un preacuerdo de Argentina con el FMI.

Tapa y contratapa del libro, que cuenta con prólogo de Pedro Saborido.

Sobre "Diego, nacido para molestar", analizó: "Yo lo tomo como que la gente necesita seguir hablando de este muchachito que sorprendentemente nos dejó sin resucitar y necesita nuevas formas, ya sea murales, comentarios, memes...y esto es otra forma. No es la biografía habitual, sino dibujada y encima con humor. Entonces es una producción y una reacción distinta al duelo. La gente quería ver algo novedoso y estos dibujos son como las fotos de la vida de Diego que nunca han sido sacadas. Y con el arma del dibujo las podes recrear. Ejercicios de momentos públicos y de privacidad, donde un fotógrafo no tuvo esas armas para inmiscuirse. Un dibujante puede hacerlo y con humor", sentenció quien publica para Página 12 y Télam. "Se trata de otra generosidad de Diego, ¿no? Nos presta su vida para que podamos hacer este tipo de producciones, como una musa", añadió.

-Si pudieras establecer un porcentaje entre humor, biografía, emoción...¿lo podes definir o el libro abarca todas esas sensaciones en partes exactas?

-La palabra esencial es emoción, porque es un personaje que ha brindado emociones de alegría y de tristeza. Es un héroe tragicómico. Eso es debido a esa maravilla que produjo futbolísticamente pero también por sus incursiones mediáticas. Ese tráfico es el que ahora estamos reconociendo, porque Diego sin los medios, no hubiera sido esta leyenda. Y los medios vivieron y siguen viviendo mucho de él, que ya no vive. Eso es una nutrición que Diego siempre les aportó pero que también se sintió en un ida y vuelta. Qué sería de esta leyenda sin los medios, qué sería de esta leyenda si no hubiera tenido esa vida de personaje público y privado a la vez.

La de Maradona es una vida que si la sacas de los últimos 45 años de Argentina, Argentina renguea mucho porque le faltaría una dosis de belleza y alegría que no sé quién se la hubiera dado"

-¿Lo redescubriste a Maradona con esta biografía dibujada? ¿O, como todos imaginamos tal vez erróneamente, nos mostraron tanto de Diego que ya lo sabemos todo?

-Diego estuvo para mí desde mis 14 años. Al principio como un jugador más que hacía maravillas, y después asentándose en la clasicidad a partir de 1986. Siempre como un compañero de ruta desde la cancha y lo mediático. Pero nunca pensé que me iba a imprimir una emoción tan fuerte hacer el libro. Es una sorpresa para mí lo que me salió. Yo no era ´maradoniano´, pero el libro me salió ´maradoniano´. No solo por su figura, sino porque era un ida y vuelta de lo popular. Sin la alegría y la tristeza del pueblo no hubiera sido esta vida luminosa que celebramos, a pesar de sus claroscuros. Él ha hecho corpóreo una ilusión y una desilusión popular. Él es de alguna manera la Argentina. Entonces, yo como dibujante, argentino, creador, encuentro en él todos los condimentos de esta sociedad que uno ama y detesta.

-Me sorprende tu afirmación "yo no era maradoniano". ¿Admirabas al jugador pero tenías diferencias profundas con su personalidad?

-Sí, lo admiraba como jugador de fútbol y como lanzador de frases repentistas. Lo admiraba por ese humor que destilaba, y después simbolizaba un montón de cosas que no me gustaban y no me gustan. Pero a la larga es una vida que si la sacas de tu vida y de los últimos 45 años de Argentina, la Argentina renguea mucho, porque le faltaría una dosis de belleza y alegría que no sé quién se la hubiera dado. Porque no alcanzan los artistas de varieté, ni los jugadores de fútbol que coyunturalmente tienen un período de belleza. Él es mucho más que un período de belleza, y de destreza y malabarismo, y estrategia y visión de cancha. Es más que un jugador de fútbol. Es un símbolo. Primero, por supuesto, por la genialidad futbolística y ser el más grande de todos los tiempos. Pero después también siguió siendo un tipo que no renegó de sus orígenes y eso es para agradecer siempre. Yo hice dos libros ´Nacido para molestar´. El primero fue de Evita, una que nunca renegó de sus orígenes, y mujer, y de la década del 40 y 50. Y este muchachito que nos gobernó parte de los 70´s, mucho de los ochenta y hasta su muerte...son dos vidas totalmente distintas. La vida de Diego, es el doble. Pero los dos nacidos para molestar. ¿Por qué? Porque nunca renegaron de sus orígenes. Su origen precisamente no fue el de pudiente. Hoy, Diego si estuviese vivo, seguramente estaría respondiendo algo de lo que está pasando en el país...en un día tan caliente para el país...

-Puteando al FMI...

-Exacto, estaría opinando sobre el acuerdo con estos delincuentes, ¿no?.

-Justamente el libro de Evita fue el disparador para crear luego el de Diego, ¿qué diferencias hay entre un libro y otro en cuanto a la gestación, el tiempo que te llevó, las dificultades?

-Claro, el libro de Evita es el libro boceto de este de Diego. Tiene una urgencia que por ahí el de Evita no tuvo, pero que me favoreció ya tener el libro base de Eva, me allanó el camino de las decisiones de edición. Solamente tuve que investigar sobre la vida de Diego, y después realizar los guiones, los dibujos y entregar en tiempo. El formato y todo lo demás, es una consecuencia del libro de Evita, que fue realmente mucho más difícil. Es una mujer que no viví nunca, siempre fue un personaje histórico. Encima mujer, en un momento de revolución feminista. Fue un libro recontra difícil pero del cual salí indemne porque la alegría con que fue recibido la noté en cada una de las presentaciones. Yo necesito no que la gente vaya a las librerías, sino ir yo a los lugares y verles las caras, los semblantes, porque son dos libros que hablan del pueblo, lo popular. Entonces a mí me gusta ir y conversar con la gente para ver cómo me enriquecen a mí el trabajo que hice, y las explicaciones de los personajes que tengo que seguir dando. Eso me retroalimenta para seguir dando mi visión sobre Argentina y estos personajes.

"Peluson of milk" (nombre de un disco de Luis Alberto Spinetta), y los números "redondos como una pelota"

-Como Evita, como Diego, ¿imaginas en diez años haciendo otro ´Nacido para molestar´? ¿Encontras a alguien de los setenta para acá que haya nacido para molestar?

-No lo sé. Los que nacieron para molestar son gente que en su mayoría no están. Yo diría que Lennon, el Che, Hebe (de Bonafini) misma es nacida para molestar, al igual que Charly (García). Pero yo de ninguna manera voy a hacer esos libros en vida de nadie. Para mí los libros biográficos -que no van a gobernar mi situación libro/vida, porque necesito hacer otros- tienen que ser de personas cuyas vidas cesaron. Yo nunca habría hecho este libro con Diego en vida, porque siempre te podía dar una sorpresa y quedaba todo inacabado. De Charly y Hebe puede pasar lo mismo. Tiene que ser una vida cerrada y ojalá nunca tenga que hacerlos porque son vidas muy ricas que tienen que seguir existiendo.

-¿Todos los dibujos del libro son inéditos y posteriores a su muerte, o hay algunos de archivo que reflotaste?

-Solo incluí en el prólogo, donde explico mi libro, un dibujo que hice en 1986 ni bien obtuvo la Copa del Mundo, una página que publiqué entonces en la revista Fierro. Y otro de 1990 en la crisis pos Mundial de Italia y Nápoli, con su problema de la droga, publicado en Página 12. Y algunos de los dibujos se publicaron ni bien murió Diego, que fueron los que me impulsaron a hacer el libro. Porque cuando muere Diego la editorial me pide que haga el ´Nacido para molestar´, y yo no lo veía posible. Pero al pasar los días, con el duelo popular, y yo tenía dibujos que publicaba en Página como una especie de necesidad, eso me dio el fervor por visitar la vida de Diego. Cuanto más la pensaba, más tenía imágenes y palabras del tipo. Ahí me envalentoné para realizarlo.

"La ñata contra el vidrio" y "La revancha", una de las dobles páginas preferidas por Rep.

-Está el Diego niño que mira por la ventanilla comer en un restaurante de lujo, el que mira para atrás a todos sus fanáticos y que piden que lo llamen solamente Diego y así sí les respondería, ¿cuál es la viñeta que más te gustó hacer, o la más representativa?

-Yo como dibujante, elijo siempre como dibujante. Es decir, los que son más logrados, más allá de la gracia y el contenido guionístico de esos laburos. Pero el que mencionás de ´la ñata contra el vidrio´, en contraposición a la otra página que se llama ´La revancha´, es una doble que me pareció feliz por el hallazgo mío, el hallazgo plástico. Todos los que son dobles páginas, ´Peluson of milk´ o ´El gol del siglo´ visto desde otra cámara, esas dobles fueron las que más felicidad me dieron como dibujante. Y a mí siempre los libros pesan en mi historia si hay un buen laburo de dibujante más allá del contenido, la emoción y la investigación. Al final de todo el libro me parece que está bien, hasta la tapa, que fue lo último que hice y es lo más difícil, decidir qué acompaña a ese título tan fuerte como lo es ´Nacido para molestar´. Y el símbolo más fuerte entonces es el puño de Dios contra los ingleses.

-Tras participar del homenaje a tu amigo Juan Forn en el Museo MAR, ahora regresas pero virtualmente a la ciudad para presentar el libro, y en el ciclo de Planeta que homenajea a semejante escritor...

-Sí. Nuestro amigo Juan Forn que nos dejó el 20 de junio del año pasado y todavía no podemos entenderlo. Así que con palabras y dibujos, estamos tratando de prolongar la despedida, que nunca será así porque fue una muerte joven, en plena producción y llena de esperanzas literarias que se truncaron por ese maldito infarto. El miércoles fue la tercera vez que participo de un tributo a Juan, y voy a seguir haciéndolo porque siempre hay un Juan para narrar, analizar y seguir manteniendo vivo. Hay tantas cosas que pasan en la sociedad y en el mundo literario, que no hay que esperar que se adormezca la leyenda Juan. Tiene que crecer, y la gente tiene que seguir leyendo esa maravilla y saber lo buen pibe que era. Está muy bien puesto el nombre del ciclo de la editorial.

-Este tiempo de pandemia, con pérdidas cercanas, lejanas o populares, para un artista como vos que absorbe la realidad cotidianamente, ¿te avasalla todo o te genera más creatividad para descargar la emoción?

-Yo voy a seguir laburando de cualquier manera. Es una situación extraordinaria, espantosa, muy angustiante que encima no vemos el final. La incertidumbre esta seguramente imprime en nosotros como creativos. Imprimió en Cristian Alarcón ganando la semana pasada con su libro ("El tercer paraíso") el premio Alfaguara. Él no hubiera ganado ese ´premiazo´ si no se hubiera recluido y soportado el Covid. Le salió algo de ahí. Seguramente yo tengo mis consecuencias de este encierro pero todavía no lo puedo ver en mi bibliografía. Está todo caliente. Está la incertidumbre, a la cual se le suma la incertidumbre por el avance de la derecha en el mundo y tantas otras cosas. Lo social no dejó de funcionar por la pandemia. Es más, exacerbó lo que tenemos que hacer nosotros, que es estar atentos porque el mundo que deja la pandemia parece peor.

El mundo se ha derechizado mucho y este progresismo lo que hace es poner una especie de airbag, y a veces son airbags muy tímidos, que no van contra el sistema"

-¿Tenes esperanzas o sos cauteloso en este aparente avance progresista de la región, con Bolivia, el triunfo de Boric en Chile, la posible victoria de Lula en Brasil?

-Obvio que soy cauteloso, porque nada se repite bien, y todo puede volver como parodia y los pueblos no soportan parodia de lo bueno. Solo soportan parodia y caída de lo malo. Así que yo espero que estos avances progresistas, de un progresismo muy distinto a la primera oleada de los 2000 y pico, es muy distinto. El mundo ha cambiado, se ha derechizado mucho, y este progresismo lo que hace es poner una especie de airbag. Y a veces son airbags muy tímidos, que no van contra el sistema, ¿no? Entonces no tenes gobiernos peronistas, son gobiernos pos macristas. Entonces eso es una consecuencia de todo el desastre que ha hecho en poco tiempo la reacción a ese progresismo, que por supuesto dejó muchos flancos y que espero que se aprenda de eso. Y cuando llegue el momento, tienen que haber decisiones como para condenar lo que nos condena. Hoy, en ese sentido, es un día muy triste porque no condena a los que nos condenaron, sino que los limpia. Y eso significa que es un progresismo muy tibio, y con eso no se augura un buen futuro. Cuando el bloque se afirme ojalá con el triunfo de Lula, vamos a ver qué sucede. Pero en lo mediático cómo avanzan contra el progresismo mundial, es muy fuerte lo mediático y las redes ayudan a eso.

-Y ante la gente, el político tiene cada vez menos margen de error...

-La gente la paga con su cuerpo, con su calor, su falta de alimentación. Esos son los márgenes de error del progresismo en todo caso, y los triunfos de la derecha.