Hisopados: "Parece una moda, charlan en las colas como si fuesen al cajero"

Autoridades del Hospital Materno Infantil y el Gobierno de Guillermo Montenegro pidieron a la comunidad marplatense que solamente se acerque a los centros de testeo en caso de que "no haya ninguna sospecha clínica" de contagios y reiteraron que los aislamientos son obligatorios para cualquier persona que es contacto estrecho de alguien que contrajo la enfermedad.

"No hay que testearse cuando uno se entera de la posibilidad de ser contacto estrecho. El contacto estrecho tiene que cumplir el aislamiento de cinco días. Hoy son cinco días con vacunación al día", explicó Verónica Palmisciano, una de las directoras de la Secretaría de Salud de General Pueyrredon, en diálogo con 0223.

En el mismo sentido, la funcionario municipal remarcó que "un testeo negativo de antígeno -que es la prueba que arroja un diagnóstico de contagio en poco tiempo- no exime del aislamiento". "La recomendación es acercarse a testear solo en el caso que uno tenga la sospecha clínica", dijo, al referirse a las situaciones en las que las personas desconocen haber estado cerca o en contacto de otras personas que sí cursaron la enfermedad.

"Parece una moda"

Con la escalada de contagios récord, que desde hace días mantiene a Mar del Plata en un piso diario de más de 900 contagios, se repiten las postales de largas filas de espera para testearse en cualquiera de los centros que se han puesto a disposición. Por eso, las autoridades públicas insisten en acercarse solamente cuando es necesario, tal y como lo marcan las recomendaciones informadas por el Ministerio de Salud de la Nación.

Otra voz que se expresó en el mismo sentido fue la de Miguel José, director asociado del Hospital Materno Infantil de la ciudad. "Realmente hay mucha gente hisopándose y hoy en día ya hasta parece una moda", reconoció el profesional, en declaraciones a este medio.

"En los laboratorios se ven colas y colas y encima están todos charlando entre sí como si nada, como si estuvieren esperando en un cajero para ir a pagar los impuestos. Y los que esperan en la playa, después salen y se mezclan ahí... Es medio loco", lamentó el médico, de destacada trayectoria.

José, entonces, pidió que "no pierda tiempo" la persona que no padece síntomas de Covid-19 pero que sabe que fue contacto estrecho de un caso positivo porque el resultado de ese testeo "no cambia" la conducta de aislamiento preventivo y obligatorio.

"Si la prueba da resultado negativo, ese resultado no es creíble. Por eso a estos casos se los llama de diagnóstico clínico y epidemiológico. Y en estas situaciones, siempre hay que aislarse tomando como referencia el último momento del contacto estrecho. Pueden ser entre cinco y siete días según los síntomas y las vacunas recibidas", detalló.