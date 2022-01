Cuatro mil trabajadores gastronómicos marplatenses están aislados y preocupa cómo se pagará el ausentismo

¿Dónde está el mozo que no viene? Esta pregunta suele escucharse en estos días en los restaurantes y bares de Mar del Plata por parte de miles de turistas, que vinieron a disfrutar de "La Feliz", pero que se encuentran con algunas demoras en la atención, -que como otras actividades- se encuentra vapuleada por el alto número de personas contagiadas o aisladas por contacto estrecho de Covid-19.

El secretario general de la Uthgra Mar del Plata, Pablo Santín, estimó que en la ciudad hay cerca de 4.000 trabajadores de la gastronomía y hotelería aislados por casos de coronavirus y admitió que lamentablemente esto produce en plena temporada “un mal servicio”.

“Ahora hay entre un 30 a 35% de trabajadores de la hotelería y la gastronomía que están aislados, que son unas 4.000 personas, tanto Covid como contacto estrecho, en base a los relevamientos que hace el sindicato. Y en plena temporada, hace que se esté dando un mal servicio, pero lamentablemente no queda otra. No tenemos más gente porque encima veníamos de tener poco personal por los efectos de la primera ola de la pandemia, que hizo que mucha gente se fuera a otras actividades y ya no volvió, por miedo a quedar sin trabajo otra vez”, lamentó el dirigente en diálogo con 0223.

En ese punto, Santín valoró que a pesar del alto número de contagios, “gracias a dios” esta variante no está generando hospitalizaciones e hizo foco en el importante papel de la vacunación, pero remarcó: “No nos podemos relajar en los cuidados y permitir que haya gente sin barbijos y amontonada en las playas como sucedió el otro día”.

El alto número de ausentismo, genera en distintas actividades económicas, discrepancias en torno a quién debe pagar el día no trabajado. “Cuando hay síntomas, se manda a hisopar y cuando es un contacto estrecho, se está esperando un primer síntoma y ahí empieza la confusión y está generando problemas: antes, si había síntomas, se aislaba y mandaba por ART, que cubría esta ausencia. Pero ahora, para pasarlo a la ART, tenés que demostrar que se contagió en el establecimiento”, cuestionó el titular de la Uthgra.

Y explicó: “Hay algunos casos que nadie quiere pagar al trabajador que se aisla en su casa. La patronal se está lavando las manos. Hemos hablado con la cámara empresaria y les hemos dejado clara nuestra postura. Para el gremio, el sueldo se tiene que pagar y no está en discusión. Seguramente vamos a tener problemas en los primeros días de febrero, con la liquidación de enero”, razonó Santín.

A pesar de estas discrepancias, el dirigente remarcó el "alto cumplimiento" de los protocolos por aislamiento de casos covid en los hoteles y locales gastronómicos de Mar del Plata. "Inspeccionamos y vemos que se acata. Y los que no, son contados con los dedos de la mano. Hasta vemos que con el gran número de turistas y la gran cantidad de aislamientos, los responsables de los establecimientos trabajan codo a codo con los trabajadores para brindar un mejor servicio”, concluyó.