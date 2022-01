Once Unidos tuvo un arranque con altura

Festeja Once Unidos. El albiverde mostró un buen rendimiento y cerró los sets en los momentos justos. (Fotos: Prensa Aclav)

Siempre es importante comenzar con el pie derecho, y Once Unidos pudo ratificar la buena Copa ACLAV que disputó en Mar del Plata. En su debut en la Liga Argentina 21/22, el equipo de Gonzalo Borstelmann derrotó por 3 a 0 a Monteros de Tucumán, con parciales de 25-23. 25-23 y 25-17. El primer Tour de la máxima competencia del vóley nacional, se disputa en Paraná.

El primer set fue parejo de principio a fin. De la mano de Bautista Gazaba, Once Unidos se despegó por tres tantos en el marcador para el punto 13, pero un buen ingreso de Cristian Assaf le dio al conjunto tucumano algo de esperanza. Sin embargo, en un desenlace cerrado, el esfuerzo monterizo no fue suficiente y Juan Ignacio Macció, el capitán marplatense, puso con un bloqueo el 25-23 de su equipo.

Las manos arriba. El bloqueo fue clave para cerrar los dos primeros sets. (Foto: Prensa Aclav)

La historia en el segundo arrancó diferente, como una montaña rusa. Monteros empezó 6-2 abajo, pero Pablo Castillo castigó desde el saque y empujó a los suyos a un 10-8 a favor. Once Unidos, aunque errático, encontró la respuesta de la rotación en Mauro Zelayeta y, con la paridad restablecida, de nuevo pegó en el final. Esta vez fue Joaquín Layús el que aportó los bloqueos que derivaron en un idéntico 25-23.

Otra vez el "paredón" de Once Unidos, que fue firme en defensa. (Foto: Prensa Aclav)

El 2-0 disparó la confianza de Once Unidos, que con 8 puntos de Zelayeta y el apoyo de Layús (4) controló el tercer set con pulso muy firme. Los marplatenses tomaron una distancia de 6 tantos desde el arranque y Monteros, aun con los intentos de Frontini, no pudo ni siquiera quedar a tiro. El marcador llegó a ser de 24-13 a la hora del cierre y, incluso tras varias chances desperdiciadas, Once Unidos se lo llevó por 25-17 tras un error rival.

Suelto, con la ventaja a su favor, en el tercer set, Once Unidos se floreó. (Foto: Prensa Aclav)

El equipo marplatense se volverá a presentar el viernes a las 11 frente a Defensores de Banfield.

Síntesis

Once Unidos (3): Juan Ignacio Macció (3), Bautista Gazaba (10); Joaquín Layús (9), Iván Quiroga (9); Mauro Zelayeta (17), Santiago Aulisi (7). Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Líberos: Matías Martín, Ezequiel Ferrín. Ingresaron: Santiago Aranguren, Tomás Russo, Gonzalo Aulisi, Enzo Escalada.

Monteros (Tucumán) (0): Juan José Reyes (2), Lucas Frontini (12); Germán Figueroa (3), Nayuán Ruiz (1); Máximo Mansilla (8), Pablo Castillo (6). Líbero: Franco López. Entrenador: Leonardo Patti. Ingresaron: Ignacio Lazarte, Lucas Carrazco, Federico Franetovich (2), Samuel Moreno, Cristian Assaf (3).

Parciales: 25-23, 25-23, 25-17

Árbitros: Pablo Gómez y Cristian Chunco.

Estadio: Parque Berduc, Paraná.