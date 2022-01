Con más de 4500 estudiantes, Verano+ATR se lanzó en Mar del Plata

Con la presencia de autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación, se puso en marcha este viernes el programa “Verano + ATR” que involucra en Mar del Plata a unos 45 mil estudiantes.

Hasta el 28 de enero, la propuesta se desarrolla en el centro recreativo del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), ubicado en 9 de Julio al 10.009, con actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas que promueven aprendizajes, el vínculo con la escuela, el cuidado del cuerpo y el deporte y la recreación.

"Esto es una continuidad de las acciones que se realizan desde septiembre para sostener las trayectorias educativas de chicos y chicas y jóvenes de nivel primario y secundaria, reforzando contenidos del curriculum prioritario. Lo que ahora se incorpora es un componente altamente recreativo y deportivo", explicó a 0223 el Jefe Distrital de Educación, Diego Reinante, quien aclaró que no solo pueden participar estudiantes de gestión pública sino también de gestión privada.

Para Diego Reinante, es "positivo" el balance del ciclo lectivo de los años de la pandemia. Foto: 0223.

Las actividades son al aire libre y en los establecimientos educativos con el cumplimiento de las medidas de cuidado establecidas en los Lineamientos para la presencialidad en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires en contexto de Covid-19. "El protocolo ya está bastante aceitado; todas las escuelas lo conocen muy bien y desde el programa reforzamos constantemente las medidas a implementar", sostuvo el funcionario.

Reinante trazó un balance positivo del "ciclo lectivo" después de los dos años de pandemia del coronavirus y aseguró que a través de +ATR se pudo "revincular a aquellos estudiantes" que no concurrían a la escuela por distintas razones de conectividad. "También se creó un dispositivo de acompañamiento para aquellos que necesitaban alguna ayuda para afianzar contenidos", recordó, y afirmó: "Esto no termina acá, sigue hasta marzo, y el balance es positivo en un contexto particular de pandemia".

Durante la jornada de mañana, niños, niñas, adultos y adolescentes también pueden vacunarse contra el Covid-19, en el marco de estas actividades, gracias a las postas de vacunación itinerante del Ministerio de Salud de la Provincia.