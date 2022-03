Las cervecerías marplatenses tuvieron una buena temporada pero “no tanto” como en prepandemia

Terminó la temporada de verano y a la hora del balance, los empresarios de cerveza artesanal aseguran que por el masivo arribo de turistas a Mar del Plata, la actividad “fue muy buena” aunque no logró colmar las expectativas previas que estimaba el gobierno y algunos operadores turísticos que hablaban de un verano “récord”. Para algunos empresarios, la causa fue el rebrote de casos de la variante Omicrón a comienzos de año.

Leonardo Ferrari, uno de los propietarios de la tradicional cervecería Antares, consideró que durante el verano, el balance para la gastronomía “fue bueno, mejor que en 2021 pero no tan bueno como se anticipaba ni como en la pre pandemia”, analizó.

Para el referente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Mar del Plata, algunos factores condicionaron que las ventas fueran excelentes en igual sintonía a los más de 3.400.000 turistas que desde diciembre recalaron en nuestras costas.

“Influyó la ola de Covid de principios de año, en las primeras semanas. Y luego los días de calor extremo en enero tampoco ayudaron porque los turistas se quedaban en la playa hasta tardísimo, perdiendo el primer turno de gastronomía”, señaló Ferrari, que remarcó la “muchísima gente” que vino a “La Feliz” durante enero y el gran nivel que tuvo la actividad gastronómica en febrero, “que estuvo mejor que en 2021, similar a la prepandemia”.

Para el brewmaster de Antares, las expectativas para lo que resta del año “son buenas sin Covid aunque están por debajo del 2019, que recordemos, para el consumo fue un año muy malo, aunque mejores que 2021 y por supuesto que 2020”, evaluó Ferrari.

El sector de la cerveza artesanal tiene buenas expectativas para el resto del 2022. Foto:0223

“Mucha gente se volcó al centro y no tanto a los restaurantes”

Para Federico Echeverri, representante de la multipremiada cervecería artesanal “Cheverry”, la temporada fue buena pero no alcanzó a niveles de actividad previa a la crisis sanitaria.

“El verano para nosotros no estuvo a nivel pre pandemia pero fue muy bueno, notamos mucha gente que se volcó a los balnearios y el centro, no tanto a los restaurantes”, señaló el empresario.

En relación a cómo cree que será el resto del 2022, Echeverri sostuvo que “respecto a lo que viene del año, estamos ilusionados ya que creemos no volver a cerrar las persianas ni limitar aforo”, aunque puso de manifiesto la preocupación que existe por la economía argentina. “Hay una incertidumbre alta con respecto a la inflación”, completó.

El público joven invadió la costa atlántica principalmente durante enero. Foto:0223

"El turismo joven gasta menos que el tradicional"

Desde la Gerencia de Producción de Baum, manifestaron a 0223 su satisfacción por el desarrollo de la temporada 2022 aunque señalaron que no fue tan buena como era esperada. "Se trabajó relativamente bien, porque si bien no nos podemos quejar a cómo veníamos en los años anteriores, no fue una temporada que explotó, como nos esperábamos en el rubro cervecero y también gastronómico", evaluó Juan Pablo Vincent, Head Brewer de la reconocida cervecería artesanal.

En tal sentido, Vincent explicó que en la previa, "se pensaba que no se iba a dar abasto e iban a faltar barriles de cerveza pero no fue así porque anduvimos en un promedio de un 2/3 de la capacidad instalada. Casi toda nuestra venta está ligada al sector gastronómico y eso afecta", precisó.

"Creemos que esto se debió a que cambió un poco el turismo en la costa atlántica y vino mucha gente joven que se iba a los after a la tarde y los bares y discotecas de la playa, que competían con nuestro horario. Además que este público no gasta lo mismo que el turismo tradicional por eso el consumo no estuvo tan fuerte", dijo.

"Sin embargo, vemos que el futuro será alentador, porque el rubro va a seguir en crecimiento. Creo que va a ser un invierno decente y seguramente tendremos una buena temporada", completó Vincent.

Los bares estuvieron colmados aunque el turismo joven gastó menos que el tradicional. Foto ilustrativa:0223

“No nos podemos quejar”

Damián Vaca, propietario de la cervecería Lebron, consideró la temporada “fue relativamente buena”, aunque “no se llegó a niveles de prepandemia”.

“De igual manera, no nos podemos quejar porque fue mejor a la anterior. Lo único complicado fue la primera quincena de enero con el aumento de casos de Covid y resultó complejo además porque no tenías personal ni para reemplazarlos. Ni tampoco se podía la cantidad suficiente de empleados para poder atender a todas los clientes y por eso tuvimos en nuestro caso de trabajar con salón reducido para dar un buen servicio”, señaló el empresario, que comercializa cerveza de marca propia en un restaurante de Rawson 1471.

“Se trabajó mejor los fines de semana y podría haber sido mejor, pero el balance fue bueno”, concluyó.