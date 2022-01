El enamoramiento es un proceso de ilusión. Es producto de una idealización, veo al otro como un ideal. Sentimos que pase lo que pase todo está bien y que todo lo que hace el otro es lo mejor que me puede pasar hasta el punto de no encontrarle defectos.

Pero, ¿por qué cuando nos enamoramos sentimos mariposas en la panza? Se descubrió que el sistema nervioso entérico son millones de neuronas que se alojan en el intestino. Las neuronas no solo están en nuestro cerebro sino que hay millones de neuronas que están en nuestro sistema digestivo. Por eso cuando sentimos emociones muy fuertes como la ansiedad nos agarra hambre o se nos cierra el estómago.

Cuando nos enamoramos y sentimos una fuerte atracción por el otro, esa emoción la desplazamos al cuerpo y el sistema nervioso está muy conectado con el estómago: por eso sentimos mariposas en la panza.

¿Por qué nos sonrojamos? Tiene que ver con una emoción social que es la vergüenza. Al estar enamorados, nos sentimos muy expuestos; nuestro sistema se prepara para huir, irrigamos más sangre y nos ponemos colorados.

¿Sabías que el enamoramiento refuerza nuestro sistema inmune? La neurociencia se estudia nuestro cuerpo desde la psico-inmuno-neuro-endocrinología. Esto quiere decir que lo psíquico, lo neurológico, lo endocrinológico y lo inmunitario son cuatro sistemas que están unidos. Estar enamorados nos produce emociones positivas y genera hormonas que impactan directamente en nuestras defensas.

¿Por qué nos besamos? Besarnos es un acto social que nos lleva al sentido de pertenencia, nos permite acercarnos al otro. Desde las neurociencias, sabemos que nuestro cerebro prioriza su supervivencia. Y el beso ayuda a cualquier ser vivo a la supervivencia porque en la saliva está nuestro ADN, nuestros genes. Y a través de la saliva, podemos saber quién es el otro. Además, solemos cerrar los ojos, lo que nos conecta también con el olfato y el tacto para conocer más profundamente al otro.

¿Vieron que algunas personas tienden a enamorarse más rápido que otras? Es que algunas personas se enamoran de estar enamorados y se quedan pegados a la primera etapa del amor y no pueden mantener vínculos a largo plazo.

Muchas veces en realidad nos enamoramos de quienes somos cuando estamos con el otro. Nos sentimos más motivados, deseantes y con más energía.

El enamoramiento es una etapa que no se mantiene igual a largo plazo porque tiene que ver más con el deseo que con el amor. Porque un día nos damos cuenta que el otro no era tan perfecto como lo veíamos. El amor tiene que ver más con el proyecto, el compromiso y la admiración desde un lugar más real, entendiendo que el otro tiene vulnerabilidades y fortalezas pero que no es ideal.

Este informe se realizó con la colaboración de la Licenciada en Psicología Sol Rivera (MN 51.296).