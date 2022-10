Verónica Magario: "Todavía falta grandeza en los dirigentes"

"Soy mamá de dos muchachos que trabajan todo el día y no llegan a fin de mes", reveló la vice de Kicillof.

La vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, acusó "falta de grandeza" en parte de la dirigencia política nacional y reclamó una oposición que pueda "estar a la altura de las circunstancias de lo que demanda la sociedad".

Magario fue una de las figuras centrales del Encuentro Provincial preparatorio para la XV Conferencia Regional sobre la Mujeres de América Latina y el Caribe que se celebró este viernes en el Museo MAR de Mar del Plata.

Para la vice de Axel Kicillof, este tipo de reuniones son claves para poder "proponer para estos nuevos tiempos" y reivindicar el compromiso de un Estado que "necesita estar muy presente con las grandes dificultades que hay".

"No podemos negar las grandes dificultades como la pérdida del trabajo y las perdida del salario y fundamentalmente las brechas que se han ahondado en acceso a educación, salud, y Justicia. Estas cosas se reflejan y las mujeres les ponemos voz a todo eso pero también le ponemos la voluntad de una gran reconstrucción", sostuvo la exintendenta de La Matanza.

Magario se mostró con Kicillof y Fernanda Raverta, la titular del Anses, en el Museo MAR. Foto: prensa PBA.

Mano a mano con 0223, Magario sostuvo que las mujeres son "parte de la construcción para cambiar el mundo". "El 23 de septiembre fueron los 75 años del voto femenino y desde entonces nosotras hacemos, concretamos, somos las que estuvimos en los peores momentos de las crisis y somos las que tenemos fuerza porque somos madres, hijas, hermanas, y porque somos, esencialmente, con ese corazón el motor de las familias", remarcó.

La vicegobernadora fue crítica con el rol que asumió la oposición después del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y consideró importante ratificar la defensa a "la democracia y la institucionalidad". "Nos falta todavía la grandeza de los dirigentes. Estas no son cuestiones partidarias, que corresponde a un presidente o vicepresidente de un partido político, sino a la democracia y las instituciones. Y los dirigentes de estos tiempos tenemos que estar a la altura de las circunstancias de lo que demanda la sociedad", pidió.

Magario también evitó hablar de candidaturas y dijo que a la gestión de Kicillof "no el preocupan las elecciones que vienen sino ser un gobierno que trabaje para los derechos de la gente y la reconstrucción" de la Provincia y el país. "En momentos de crisis, los ciudadanos necesitan que sus gobernantes se pongan al frente de las soluciones", consideró.

En este sentido, la titular de la Cámara Alta bonaerense instó a poner como prioridad de solución la problemática inflacionaria y de empleo. "Yo soy mamá de dos muchachos de 25 y 28 años que trabajan todo el día y no llegan a fin de mes. Y estas cuestiones los frustran porque así también hay muchos jóvenes que quieren irse del país y buscar oportunidades en otros lados. Las oportunidades las tenemos que crear acá. Hace casi 8 años que no hay acceso al trabajo para los jóvenes, y menos aun cuando son mujeres: cuatro de cada diez mujeres no tienen trabajo", reflexionó.