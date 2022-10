Néstor Ortigoza fue condenado a dos años de prisión por amenazas

El mediocampista de San Lorenzo, Nestor Ortigoza, fue condenado a dos años y dos meses de prisión luego de ser declarado culpable en un juicio por amenazas que le inició un exempleado del club por un hecho ocurrido en 2015.



El ídolo del Ciclón, autor del gol que le dio la victoria por 1-0 frente a Vélez el último fin de semana, fue encontrado culpable del delito de "amenazas coactivas" en perjuicio de Mauricio Argañaraz, ex jefe de seguridad del plantel profesional del club de Boedo.



El Tribunal le dio a Ortigoza una pena de dos años y dos meses de “prisión de ejecución condicional” y determinó que deberá pagar las costas procesales.



Al mismo tiempo, el tribunal ordenó que el mediocampista de San Lorenzo debe "abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con el denunciante Mauricio Argañaraz y su grupo familiar”.



El mediocampista deberá fijar residencia ante los Tribunales y “someterse al cuidado del Patronato de Liberados”.



La justicia determinó que Nestor Ortigoza había amenazado a Mauricio Argañaraz por el faltante de un dinero que el futbolista le había dado al ex jefe de seguridad para el pago de las patentes de su auto particular.



“Si mañana no está la guita, viene este guachín y te mete un tiro”, le había dicho Ortigoza a Argañaraz el 15 de julio de 2015. Lo que la Justicia no pudo probar, a pesar de la denuncia de Argañaraz, fue la existencia de armas de fuego en la amenaza.



En su declaración, el futbolista había negado las amenazas, aunque si había admitido que fue hasta el domicilio del ex jefe de seguridad para pedirle que le devolviera el dinero.