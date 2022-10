Repudiable: un periodista amenazó con golpear a su compañera de radio en pleno programa

Un hecho repudiable ocurrió en pleno programa radial. La periodista Laura Kretschmen fue víctima de un violento ataque machista por parte de su compañero de piso, Bruno Ballesteros.



Ocurrió el pasado martes en un programa radial de Sol 91.5, emisora de la ciudad de Santa Fe, cuando ambos periodistas hablaban de violencia. El conductor comenzó con los ataques ante una supuesta interrupción: “Hay gente de tu edad, y no lo digo por los pañuelos verdes, que son extremistas”



“Dejame hablar, la puta madre, te voy a tirar con el teléfono celular”, sentenció Ballesteros cuando su compañera intentaba decir algo. Kretschmen le advirtió que estaba siendo violento, y le respondió: “Me parece una estupidez. No me dejás hablar, ¿qué es peor? ¿cortar la libertad de expresión a alguien o decir que te voy a tirar el celular?”.



El violento episodio rápidamente se viralizó en redes sociales y generó un gran repudio de parte de los usuarios y de organizaciones feministas.



Tras la repercusión del suceso, Bruno Ballesteros pidió disculpas públicas hacia su compañera: “Le pido disculpas si se sintió ofendida. Fue parte de la discusión. Es mi forma de pensar de la violencia”, argumentó.



“Quizás no estuve bien, pero qué vamos a hacer. Yo soy muy cerrado en algunas cosas. Jamás intenté ofenderte, y quedate tranqui. Nos pedimos disculpas”, sentenció.