Medalla de plata para Mariana Borelli en los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos 2022 (Odesur) en Asunción (Paraguay) ingresa en sus días finales y Mar del Plata volvió a destacarse con una nueva medalla, en este caso para Mariana Borelli, que obtuvo la de plata en los 1.500 metros de atletismo.

La atleta marplatense lo hizo con un tiempo de 4m16s49, por detrás de la bonaerense Fedra Luna Sambrán, en una prueba donde la lluvia fue protagonista estelar. "Se sumó la lluvia que no paró en toda la tarde, a salir a correr con ese condimento es más molesto, se te mete agua en los ojos, quien va adelante tuyo te salpica toda, pero cuando se trata de representar a Argentina te olvidás de todo. Se hace para lo que se entrenó tanto, la medalla de plata fue espectacular. En Chile 2014, en Santiago, había hecho plata en 800 metros, ahora en 1.500 metros. Ser medallista me llena de orgullo", sostuvo Mariana Borelli al equipo de prensa del EMDER en Asunción.

Fedra Luna Sambrán y Mariana Borelli, "1-2" argentino en los 1.500 metros.

El "1-2" argentino se festejó y mucho: "Compartirlo con Fede, somos compañeras, nos llevamos súper bien y lo primero que le dije es que no nos íbamos olvidar nunca. Así entre la lluvia fue medio místico todo. Estuvo hermoso", relató la marplatense.

Respecto al plan de carrera, sostuvo: "el jefe de equipo, Leonardo Malgor, me dijo ´Mari, son los últimos 300 los que cuestan, mantenete con paciencia y no avances antes´, me mantuve paciente y esperé los últimos metros para atacar. Estábamos todas juntas. Los últimos 100 dije ´que sea lo que quiera´. Estaba entregada", explicó con felicidad en su rostro.

Tras el oro de Romiglio, los equipos femeninos y masculinos a semifinales

El squash sigue avanzando y con buena presencia local. Luego del oro conseguido por Leandro Romiglio el miércoles, los equipos masculinos y femeninos pasaron a la semifinal, tras vencer a Chile 3-0 y a Paraguay 2-1 respectivamente. Este viernes a las 09:00 los varones enfrentarán a Colombia y las mujeres, a las 11:15 ante Chile.

En beach voley, la dupla, integrada por la marplatense Cecilia Peralta junto a Maia Najul vencieron 2-0 a Bolivia y clasificarse segundas del grupo C. Mañana a las 09:00 jugarán los cuartos de final ante la dupla chilena Vorpal/Rivas.

Muy buena cosecha de medallas para la delegación argentina

La delegación argentina suma 157 medallas en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022 (Odesur) al cabo de 12 jornadas de esta competencia que finalizará el próximo sábado, con 42 de oro, 48 de plata y 67 de bronce, y este jueves fue parte de esa buena cosecha.

Este jueves 13 de octubre, duodécimo día de competencia, los atletas nacionales lograron ampliar el medallero y ya superaron las 100. A continuación, todas las preseas argentinas de la jornada.

Para empezar, Benjamín Escudero Grimaux obtuvo la medalla plateada en categoría 80 kilogramos de boxeo masculino al caer en la final con el brasileño Wanderley De Souza Pereira.

En ciclismo pista el representativo argentino de velocidad por equipos femenino conformado por Milagros Sanabria, Natalia Vera y Valentina Luna, se quedó con la medalla de bronce al vencer a Venezuela.

Por su parte Sol Andrea Martínez Fainberg sumó otra medalla de bronce en la prueba múltiple individual femenina de gimnasia rítmica.

Mientras que Franco Florio se adjudicó la medalla dorada en 100 metros llanos masculinos y María Lambolglia la plateada en la misma competencia femenina.

También hubo primeros y segundos lugares para más argentinas en las pruebas de 1.500 metros donde Fedra Aldana Luna Sambran ganó el oro y Mariana Borelli la plata.

En tanto que Joaquín Gabriel Gómez alcanzó un registro de 73m.56cm. y se quedó con la medalla de bronce en lanzamiento de martillo.

Fue notable la tarea de Federico Bruno para lograr una nueva medalla dorada en atletismo, en este caso en la prueba de 1500 metros masculinos, algo que repitió posteriormente en los 5.000 metros.

Y siguieron los oros en las pruebas de larga distancia de atletismo con la victoria en la prueba de 400 metros masculinos de Elián Gaspar Larregina.

Prosiguió la obtención de medallas con la de bronce alcanzada por el equipo mixto argentino de judo integrado por Agustín Nicolás Gil, Agustina Belén Lahiton y Agustina De Lucía; Amanda Bredeston, Anahí Magdalena Galeano y Brisa Candela Gómez; Ivo Dargoltz, Joaquín Alejo Burgos y Lucía Noelia Cantero.

Y desde el agua siguieron llegando oros con Brenda Rojas en kayak, esta vez en K1 200, en la que fue la primera presea de este jueves para Argentina, reseñó TyC Sports.

Mientras que los dos últimos oros fueron para el marplatense Leandro Romiglio, que se impuso 3-0 al colombiano Ronald Palomino en la final de squash, y Gonzalo Lo Moro, que con la medalla dorada en K1 200 cerró de forma invicta la participación argentina en las pruebas de kayak, en las que se impuso en las ocho pruebas de las que tomó parte.

Mientras que en Futsal, Argentina se aseguró medallas tanto en varones como en mujeres, porque los primeros se impusieron por 4 a 1 a Colombia y jugarán mañana por el oro ante el local, Paraguay, mientras que las damas batieron a Chile por 6 a 0 y se quedaron con la presea de plata (mañana cerrarán su participación ante Uruguay), quedando la dorada para las paraguayas.