Empresarios turísticos piden reflotar el viejo proyecto de construir un centro de convenciones

El Coloquio de Idea, el evento que reúne a los principales actores políticos y empresariales de la Argentina, y otros congresos de especialidades planificados para lo que resta del año, marcan la agenda del turismo de reuniones. No obstante, empresarios turísticos de Mar del Plata insisten para que la ciudad tenga su propio centro de convenciones y pueda recibir reuniones de primer nivel.

Juan Antonio Gutiérrez, presidente de la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco), manifestó en diálogo con 0223 la necesidad de avanzar con un espacio de grandes dimensiones que pueda albergar congresos y convenciones para potenciar la economía de Mar del Plata.

"No hay un centro de convenciones que pueda albergar determinada cantidad de gente y un salón multiespacio. Eso hace que varios eventos no puedan venir, es un perjuicio muy importante para Mar del Plata. La ciudad no reúne las condiciones", lamentó.

El referente del sector empresarial confió que Mar del Plata despierta importante interés a la hora de organizar un congreso, pero la falta de un centro de convenciones propio es un escollo que la ciudad no logra sortear y queda marginada por ciudades o provincias de menor peso. "Se podrían tratar temas de primer nivel. Muchos vendrían a Mar del Plata y no habría que ir a Buenos Aires", afirmó.

Lo ideal, planteó Gutiérrez, sería montar un centro de convenciones de no menos de diez mil metros cuadrados y una playa de estacionamiento con capacidad para ocho mil vehículos que permita congregar a diez mil personas al mismo tiempo.

La necesidad de construir un centro de convenciones en Mar del Plata no es nueva. En 2019, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires había presentado un estudio de prefactibilidad que planteaba la posibilidad de erigir un espacio en la zona de Parque Camet. Otra posibilidad que se barajó en los últimos años fue readecuar las instalaciones del hotel 3 de la Unidad Turística de Chapadmalal. Sin embargo, ninguna de las opciones mostraron avances.

Ante este escenario, el titular de Cameco prometió impulsar gestiones con autoridades del Municipio, Provincia y Nación para reflotar el proyecto. Para ello, Gutiérrez enfatizó en otro servicio clave para el turismo que es visto con reticencia: la conectividad aérea.

La última vez que Mar del Plata tuvo una conexión aérea internacional fue a fines de los '90 cuando Líneas Aéreas Privadas Argentinas (Lapa) explotó una ruta que partía en Bahía Blanca y que tenía como destino final Río de Janeiro, incluyendo conexiones con Mar del Plata y Camboriú. El vuelo solamente se realizaba los días sábados, ida y vuelta. Los vuelos internacionales que hoy recibe el aeropuerto Astor Piazzolla solamente son de índole privada, sin un impacto real para el turismo.

"Vamos a pedir que se empiece a trabajar de nuevo. El sector privado también quisiera participar. Hoy lo más grande que tenés es el NH Hotel Provincial y el Sheraton. Hay mucha gente que quiere venir a Mar del Plata y tenemos que aprovecharlo. Si no ampliamos la capacidad y las propuestas, nos vamos a perjudicar", completó.