Peñarol se recuperó a tiempo y festejó en Corrientes

Casi le pasa lo de Formosa a Peñarol. Porque otra vez, el equipo de Adrián Capelli mostró una buena versión en la etapa inicial, sobre todo en el segundo cuarto, pero no lo pudo sostener en el tercero y Regatas Corrientes lo aprovechó para dar vuelta el resultado y ponerse arriba en el marcador. Pero el final fue distinto, porque en el último chico el "milrayitas" volvió a tomar el control de la mano de Bruno Sansimoni, se impuso por 74 a 64 y consiguió su primer éxito en la temporada de la Liga Nacional.

La irregularidad ha sido una constante de Peñarol en estos primeros tres juegos de la temporada y, seguramente, será algo que Capelli corregirá con el correr de los partidos. En Corrientes no fue la excepción: arrancó parejo, tuvo un pico alto, una laguna pronunciada y una nueva levantada que le permitió, en definitiva, quedarse con la victoria en un reducto siempre difícil. En los 10' iniciales casi no hubo diferencias, fue de mucho estudio, el "milrayitas" se apoyó en los perimetrales, Regatas también se acomodó y se fueron al descanso igualados en 15. Lo mejor de los marplatenses llegó en el segundo parcial, cuando planteó una defensa férrea (apenas recibió 7 puntos) y logró tomar una distancia nada despreciable de 10 (22-32) camino al vestuario.

Todo lo bueno que se hizo en ese lapso, se tiró por la borda en el tercero. Regatas dominó las acciones con un gran trabajo de Espinoza, Peñarol se quedó sin gol y, lo más preocupante, no pudo defender con intensidad, su fórmula hasta el momento, y en 10' recibió más puntos (28) que en los 20' iniciales. Por eso, los correntinos entraron al último cuarto arriba en el tanteador por 5: 50-45. Los retos de Capelli se hicieron sentir y el equipo entendió que la única manera de revertir la historia era a partir de la defensa. Y eso hizo, Regatas ya no pudo llegar al gol con comodidad y la visita retomó el control, Sansimoni metió dos triples claves para recuperar el dominio en el marcador, Defelippo hizo una "volada" de arquero para frenar un ataque fundamental del local y Peña no sólo lo terminó ganando, sino que sacó una luz importante pensando a futuro.

Síntesis

Regatas Corrientes (64): Andrés Jaime 10, Felipe Pais 9, Charles Hinkle 14, Pablo Espinoza 12 y Mogga Lado 8 (FI); Marco Giordano 5, Alejandro Diez 6, Tobías Franchela 0 y Enrique Medina Roa 0. DT: Fernando Rivero.

Peñarol (74): Bruno Sansimoni 18, José Defelippo 9, Tomás Monacchi 4, Al Thornton 5 y Amadou Sidibé 11 (FI); Joaquín Valinotti 5, Pablo Alderete 12, Agustín Caffaro 7, Cristian Cardo 3, Facundo Tolosa 0 y Joaquín Cabrera 0. DT: Adrián Capelli.

Parciales: 15-15, 22-32 y 50-45.

Árbitros: Vitto, Rodrigo y Lorenzo.

Estadio: "José Jorge Contte",