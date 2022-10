Imagine Dragons reprogramó todos sus shows en Latinoamérica por un problema de salud de su cantante

En el marco de su gira internacional Mercury World Tour, Imagine Dragons debió suspender todos sus shows programados en Latinoamérica debido a un problema de salud de Dan Reynolds, su cantante.



La banda estadounidense debía presentarse el 23 de octubre en nuestro país, pero una complicación en las cuerdas vocales de Dan, obligó a los músicos a reprogramar sus conciertos previstos en Argentina y los demás países de la zona.

La banda compositora de "On Top of The World", "Thunder," "Beliver", entre otros hits, comunicó hace instantes la noticia y explicó: "Lamentamos anunciar que nuestra gira por Latinoamérica deberá ser pospuesta. En nuestros 12 años como banda, jamás hemos tenido que cancelar un tour. Esperamos que entiendan que para nosotros fue una decisión muy difícil y esperamos poder reprogramar la gira pronto".



"Algunos de ustedes sabrán que Dan estuvo pasando por problemas vocales desde nuestro último tour y su médico le advirtió que dar un show ahora mismo podría dañar permanentemente su voz. A su vez, está lidiando con un esguince en su rodilla bastante grave que requiere de un aparato ortopédico y rehabilitación. Simplemente sentimos que no podemos dar el show que ustedes se merecen", agregó la banda a través de un comunicado escrito publicado en redes sociales.



Para cerrar adelantaron que en breve anunciaran las nuevas fechas: "Les comunicaremos muy pronto las nuevas fechas y lamentamos mucho por aquellas personas que planearon un viaje para vernos. El reembolso estará a disposición para aquellos que no puedan asistir a la nueva fecha. Con amor, DRAGONS", cerraron.

Quienes deseen solicitar el reembolso, lo podrán hacer hasta el 27 de octubre inclusive, completando el formulario disponible en All Access.