Racing lanzó un modelo de camisetas para amamantar en la cancha

Racing Club presentó un modelo de camisetas blanquicelestes diseñada para las madres que necesiten amamantar en público. "Sentimos orgullo por esta camiseta, el mismo orgullo que sentimos por transmitir tanto amor", expresó el club en sus redes sociales.

La "Academia" no solo diseñó la camiseta, sino que decidió no patentarla para que otros clubes puedan copiarla. En el video institucional, Racing convoca a varias hinchas para que den su visión al respecto y también participa Lidia Navarro, la diseñadora de la novedosa casaca que próximamente lanzarán en la tienda oficial del club (@LocademiaRacing). "La idea me pareció buenísima. Fue un desafío encontrarme con una camiseta para adaptar a la lactancia que tenga la manera práctica y rápida de poner al bebé en el pecho. Estoy orgullosa de este trabajo y me gustaría ver el alcance que va a tener", cuenta Navarro.

"Amamantar en público no está 100% aceptado", es una de las leyendas que aparecen a lo largo del video. "En Racing queremos acompañar a quienes eligen la lactancia donde sea que estén. Presentamos la primera camiseta de fútbol especialmente diseñada para dar la teta. Porque ninguna persona debería esconderse para alimentar a su bebé", explica el club sobre su iniciativa.

"Sí, amamanto en público. Al principio se siente incómodo, pero cuando ella lo pide, lo pide. Llega un momento que te das cuenta... y si el entorno no sabe aceptarlo, lo siento. Va a ser una de las cosas que lleve para todos lados", comenta una las fanáticas que participaron de la publicidad de la nueva camiseta.

Otra de las hinchas expresa: "Le doy la teta por elección, es algo que elijo hacer. Es raro que al día de hoy la gente piense que está mal amamantar en público. Lo tenemos que tapar. Es un orgullo que Racing sea el pionero"

Por último, con la idea de que esta idea se expanda en todas las canchas, Racing convoca a otras instituciones a que se unan: "Para que todos los clubes del mundo puedan usarla elegimos no patentarla y compartir la matriz. Próximamente estará en nuestra tienda online".