Toma en Las Heras: hay satisfacción de las familias por el fallo del juez pero reina la incertidumbre

Luego de que un fallo judicial desestimara el pedido del Municipio para desalojar a más de 40 familias que este domingo usurparon un enorme predio ubicado sobre la avenida Fortunato de la Plaza al 8700, hay satisfacción de las familias aunque se mantiene la incertidumbre sobre su futuro.

Este martes a la tarde, el juez de Garantías, Saúl Errandonea rechazó el desalojo a las familias y decidió “por el momento” no hacer lugar a la medida cautelar que había impulsado el jefe comunal e instó al fiscal Juan Pablo Lódola a que “arbitre los medios necesarios para arribar a una solución pacífica del conflicto”. Asimismo, prohibió el ingreso de nuevas personas al predio ubicado en Fortunato de la Plaza, entre Reforma Universitaria y Rufino Inda, para que no se “agrave” el escenario de la toma que involucra a unas 45 familias así como no permitió que ingresen materiales de construcción.

Esta mañana, 0223 habló con Analía y Daniela, dos mujeres que protagonizan la ocupación de tierras, que afirmaron que este martes las familias ya fueron notificadas por el jefe de calle de la comisaría decimosexta, a que “no debía ingresar más nadie ni tampoco materiales”.

El fallo judicial pidió a que no se incorporen a la zona más materiales para la construcción. Foto:0223

“Tomamos bien la decisión del juez, porque nosotros queremos tener nuestra casa y darles un techo a nuestros hijos. Estamos esperando si podemos edificar aunque todavía no sabemos cómo sigue”, expresó una de ellas a este medio.

Las mujeres señalaron que de las cerca de 48 familias que integran la toma, “ya se dividieron los terrenos” y que desde el domingo “cada uno tiene su carpa y se queda por la noche a cuidar cada lote”.

Consultada por la posibilidad de lluvias que se avecinan sobre la ciudad, la mujer admitió que por la precariedad de sus casillas y algunas carpas, “se va a llover todo” y lamentó que desde este martes “no nos dejen entrar más nada” para construir. Según un informe de Obras Sanitarias, los terrenos no son aptos para al construcción y son inundables ante cualquier contingencia climática.

El lunes en conferencia de prensa, Montenegro fijó la posición del Municipio: “En este tema no hay grises, el que toma un terreno es un delincuente y esto hay que tenerlo bien claro”, había dicho el Intendente.

La medida judicial insta al Municipio a proveer a las familias de alimentos, agua y elementos sanitarios y/o médicos para las personas que se encuentran en el inmueble “hasta tanto se resuelva en definitiva la cuestión” y a encontrar una “solución pacífica” al conflicto.