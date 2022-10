Las frases de Riquelme, de Macri a Gallardo, más las continuidades de Ibarra y Rossi

En la previa de la semifinal de la Copa Argentina contra Patronato en San Juan, el vicepresidente "xeneize" Juan Román Riquelme se refirió al futuro del entrenador Hugo Ibarra y del plantel luego de la conquista del torneo 2022 en una apasionante definición. Además, habló sobre la salida de Marcelo Gallardo de River, y le respondió al expresidente Mauricio Macri por sus declaraciones en su reciente libro.

"Ojalá podamos tenerlo por mucho tiempo porque vamos a disfrutar. Estamos muy contentos con él y su cuerpo técnico", aseguró Riquelme sobre la continuidad del "Negro" como director técnico de Boca.

Además de Ibarra, el Consejo de Fútbol pretende arreglar la renovación de los contratos del colombiano Frank Fabra y del peruano Carlos Zambrano.

"Esta semana esperamos cerrar las renovaciones de Frank Fabra y Carlos Zambrano con sus representantes", precisó Román en una entrevista con radio La Red.

Lo mismo con el arquero Agustín Rossi, figura del equipo. "Esperamos reunirnos y encontrar una solución. Estamos haciendo un esfuerzo increíble para que se quede", confió.

En cuanto a refuerzos, Riquelme reconoció que el defensor Lucas Merolla, capitán de Huracán, es de su gusto futbolístico.

"Es un jugador alto, zurdo y centrales de esas características hay pocos. Igualmente uno como (Marcos) Rojo no vamos a encontrar", remarcó el ídolo.

Sobre Mateo Retegui, goleador del campeonato con Tigre, Riquelme informó que tiene "dos años de contrato" con el club de Victoria y minimizó las chances de un regreso antes de ese tiempo.

Consultado por la salida de Marcelo Gallardo de River y su posible influencia en la decisión, afirmó: "El fútbol argentino pierde a un gran entrenador. Ojalá que donde siga le vaya muy bien. Seguramente volverá a su club porque es uno de los ídolos máximos que tienen".

El máximo responsable del fútbol de Boca también valoró la histórica clasificación del equipo femenino a la final de la Copa Libertadores y confirmó que intentará viajar a Ecuador para presenciar el partido.

“Macri, de no ser por Bianchi, no hubiese llegado a donde llegó"

Juan Román Riquelme también respondió a las críticas que le había hecho Mauricio Macri sobre su época de jugador y aseguró que el expresidente del club y de la Argentina no hubiese llegado tan lejos en la política de no ser por el equipo “xeneixe” que conducía Carlos Bianchi.

“Macri, de no ser por Bianchi, no hubiese llegado a donde llegó”, consideró Riquelme en referencia a que el empresario que presidió Boca entre 1995 y 2007 y que alcanzó la presidencia de la Nación en 2015.

Macri, entre otras cosas, había comentado que Riquelme era “desafiante y reacio” a obedecer las órdenes del entonces entrenador Bianchi en los entrenamientos, y deslizó que Román “le armó el equipo a Bianchi” en la previa a la final de la Copa Libertadores de 2000 contra Palmeiras de Brasil.

En diálogo con radio La Red, Riquelme contestó. “Bueno, primero, no escuché lo que dijo Macri. Pero en la vida hay que ser agradecido de que Bianchi haya sido el DT de nuestro club”.

“Nos enseñó a competir, compartimos muchas cosas”, destacó el ídolo “xeneize” sobre el Virrey, que ganó tres Libertadores y dos Intercontinentales en el club.

Riquelme resaltó: “Hoy yo no estaría donde estoy y mis compañeros... A mí me quieren por Bianchi. Macri, de no ser por Bianchi, no hubiese llegado a donde llegó”.