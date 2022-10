Desde el martes se termina la media res y la carne se comercializa en trozos

A partir de este martes 1 de noviembre entrará en vigencia en todo el país el nuevo sistema de comercialización de la carne en trozos menores de 32 kilos, poniendo fin al modelo de media res. De esta forma, los trabajadores dejarán de cargar sobre sus espaldas y hombros mercaderías de más de 100 kilos.

La imagen de trabajadores descargando de un camión la media res de vaca hasta la carnicería llegará a su fin con el nuevo sistema de comercialización que ya fue eliminado en todo el mundo, salvo en Paraguay. A partir de noviembre, las medias reses serán fraccionadas en partes que no superen los 32 kilos.

Las plantas faenadoras deberán prever en playa de faena la cantidad de trozos que se realicen e identificar cada uno de ellos con sellos sanitarios y comerciales que contengan especificidades técnicas que permitan su trazabilidad. Otro cambio importante que establece la resolución fue poner fin a los característicos sellos a tinta violeta que se veían en los pedazos de carne. Ahora deberán tener una etiqueta impresa que contendrá, como mínimo, el nombre, números de inscripción en los registros y de habilitación sanitaria y CUIT del establecimiento faenador, del titular de la faena y la clasificación, tipificación y destino comercial del pedazo de carne, cantidad de dientes, tipo de contusión y denominación del trozo.

Desde la Secretaría de Agricultura a cargo de Juan José Bahillo ya advirtieron que “todos aquellos establecimientos y operadores que no cumplan con la normativa vigente serán objeto de sanciones, las cuales pueden incluir multas, clausuras y/o suspensiones de matrícula en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), entre otras". "En este marco, es destacable el rol del Senasa en las tareas conjuntas para el control y cumplimiento de la normativa”, expresaron desde la cartera agropecuaria en un comunicado.

El nuevo sistema también pone fin a los característicos sellos a tinta violeta. Foto: 0223.

Amplio respaldo de los frigoríficos a los cambios en la comercialización

Con la premisa de mejorar las condiciones de trabajo y reducir riesgos sanitarios como la escherichia coli por arrastrar la media res por el piso, exportadores, sindicatos y el Gobierno aseguran que el nuevo modelo tendrá un impacto positivo.

Osvaldo Quiroga, titular del Sindicato de la Industria de la Carne de Mar del Plata, expresó su conformidad con la medida. "Nosotros estamos a favor. Los frigoríficos tuvieron tiempo para prepararse. El Gobierno había anunciado que les iba a otorgar créditos blandos para adecuar las instalaciones", manifestó a 0223.

El referente del sector en Mar del Plata fundamentó su posición al señalar los beneficios que trae para el trabajador. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aconseja trozar la media res para preservar la salud de los empleados y que dejen de cargan entre 90 y 120 kilos de carne. "A muchos les ocasiona problemas cervicales, de rodilla, de várices. Esa persona después no sirve más. Te dejan sin trabajo y no volvés a conseguir empleo porque no pasás un examen médico", analizó Quiroga sobre la problemática que arrastra la mayoría de los trabajadores.

El titular del Sindicato de la Industria de la Carne indicó que el frigorífico industrial local "está preparado para hacer el trozado", por lo que no habría problemas para implementarlo en Mar del Plata y alrededores. Además, confió que el nuevo sistema no tendrá impacto en el precio ni en el consumo de la carne.

La carne será fraccionada en partes que no superen los 32 kilos. Foto: 0223.

El gremio de la carne cerró las paritarias

La Federación de Sindicatos de la Carne (Fesitcara) cerró su paritaria y en los próximos días comenzará a negociar un bono de fin de año. El acuerdo se alcanzó luego de una reunión que se llevó a cabo ayer en el Ministerio de Trabajo, en donde participaron la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica); la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa) y el Consorcio Exportador ABC.

El gremio acordó un nuevo cronograma de aumentos, que garantizará un incremento salarial del 80% por diez meses. Además, quedó pactado el compromiso de negociar un bono de fin de año en noviembre.

"Fue una lucha dura. Nosotros veíamos que por el impacto inflacionario los trabajadores necesitábamos una recomposición salarial urgente. Después de una medida de fuerza, se consiguió que en octubre, noviembre, diciembre y enero se abone un 10% de aumento", contó Quiroga, quien formó parte de las negociaciones.

“De esta manera, los trabajadores de la carne tendremos subas salariales en todos los meses que restan del año 2022, sumado al porcentaje de 40% ya percibido de abril a septiembre”, señalaron, a través de sus redes sociales.

Este acuerdo impacta en más de 30 establecimientos en los que trabajan unos 25.000 operarios de frigoríficos fundamentalmente de Buenos Aires, pero también de Santa Fe y Río Negro.