¿Pensás viajar al mundial? Todo lo que no vas a poder hacer en Qatar

Qatar tiene un estado policial muy exigente con sus costumbres. Desde que un extranjero pisa el aeropuerto de Hamed, la puerta internacional del país, debe saber que lo que haga será vigilado. Y durante el mundial esto será más extremo.

Multas costosísimas, ser deportado o años en prisión son las penas que aguardan para quienes no cumplan con el riguroso sistema de leyes y reglas qatarí.

El tema más controversial a la hora de hablar de Qatar es que no se permitirá la práctica de la homosexualidad. En su código penal está definida como "sodomía" y está absolutamente prohibida. La ley qatarí establece penas de entre 1 y 3 años para "esos actos".

Quien luzca la bandera LGBTIQ+ en el Mundial será arrestado por 7 u 11 años. ¿Podrá traernos problemas la nueva camiseta alternativa de la selección? No quiero ni pensarlo...

Quien haga gestos, se atreva a decir o cantar cosas inmorales o realizar actos obscenos en espacios públicos o abiertos será castigado con hasta 6 años de prisión y una multa de 1000 dólares. Acá perdieron los hinchas o barras argentinos, ya sabemos cómo nos comportamos en una cancha, los gestos, los cantitos… cancelados.

Siempre se habla del tema sexo, fiestas e incluso prostitución durante los mundiales. En Qatar, las relaciones sexuales entre personas que no estén casadas legalmente son penadas con hasta 7 años de prisión. No van a entrar a las habitaciones de los hoteles para ver qué estás haciendo, pero no es buena idea ir a buscar aventuras a Qatar.

El alcohol es otro punto delicado. No solo se trata de evitar el ingreso de bebidas al país, sino que su venta y consumo van a estar restringidos. Solo se podrá beber en zonas habilitadas dentro de los estadios y en los hoteles. Bajo ninguna condición se permitirá la circulación de personas en la vía pública bajo los efectos del alcohol o simplemente bebiendo.

Ya saben, no da llevar un fernet en la valija, ni preparar un viajero para ir a la cancha.

Ni hablar de drogas, totalmente prohibido. Será castigado con una pena de prisión de entre 7 y 15 años, más una multa de entre 30 y 60 mil dólares. Además, el tribunal puede imponer la internación del "adicto" en un sanatorio del Ministerio de Salud. Expreso de medianoche, ¿te suena?

Algo básico: tirar basura en un camino o escupir en la calle equivalen a una multa de hasta 6800 dólares y en los parques, donde seguro se juntarán hinchas de todo el mundo, no se pueden usar bicicletas grandes, ni arrojar basura, ni hacer fuegos, ni arrancar las flores, ni fumar y ni tampoco pasar música a través de grandes parlantes. chau previas, en Qatar no se jode.

¡¿Multas y posibles detenciones por la ropa?! Qué simpáticos. Aunque haga calor están prohibidas las minifaldas, ropa sin mangas, pantalones rotos, vestidos cortos y cualquier otra prenda que deje mucha piel a la vista. También se prohíben los gestos de cariño en público. No vas a ir preso, pero saludá de lejos.

Tampoco hay timba. Las apuestas se penan con hasta 3 meses de prisión y una multa de hasta mil dólares…

Apostá a lo seguro, portate bien y, ya que vas a gastar más de 15 mil dólares en viajar al mundial, disfrutalo de principio a fin y evitanos conflictos diplomáticos… ¿Viste? Ahora, lo sabes.