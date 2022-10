El picante cruce entre Pablo Carrozza y Sacachispas: "Nos mueve la pasión, no la plata como a vos"

No hay ninguna duda de que la cuenta oficial de Twitter de Sacachispas es de las más emblemáticas de toda Argentina. Acostumbrados a realizar bromas frecuentes con su club, el club de Villa Soldati compartió un meme después de haber descendido a la B Metropolitana y recibió numerosas críticas de los usuarios, entre ellos, del periodista Pablo Carrozza que cuestionó con dureza el accionar del community manager de la institución.



"Fue lindo mientras duró", escribió @SacachispasOk junto a un meme de Terminator que decía "I'm back bitches" (Estoy devuelta). La publicación se realizó minutos después de que Tristán Suárez derrotara a Flandria, lo que significó el descenso del "Lila".





Numerosos usuarios criticaron la publicación que realizó la cuenta oficial del club debido a que era una "falta de respeto" para sus hinchas en ese momento delicado. Uno de los más críticos fue Pablo Carrozza siendo muy duro con la institución de Villa Soldati. "Me parece muy triste la cuenta oficial de Sacachispas jodiendo con memes y boludeces luego del descenso de su propio equipo. Solo puede pasar algo así en un club sin hinchas, donde todo está permitido. Imagínense lo que puede llegar a suceder en Rosario en una situación similar", criticó Carrozza en su cuenta de Twitter.



Desde Sacachispas no se quedaron callados y respondieron con todo ante los comentarios del periodista con una muy dura acusación. "Hola Pablo, mirá que si nos pegas buscando el sobre como haces con todos...Nosotros no tenemos un peso para darte eh. Nos mueva la pasión no la plata como a vos. Abrazo", respondió el Lila.





El cruce no terminó ahí, Carrozza no le gustó para nada la acusación recibida desde el club y amenazó con llevar la situación a la justicia: "La CD de Sacachispas ahora deberá probar en la justicia las graves acusaciones realizadas hacia mi persona. De arranque es daño moral. Por otra parte lamento que Pablo Turiaci, periodista de TyC Sports, utilice las redes de un club de fútbol para arreglar disputas personales".



El CM de Sacachispas continuó usando memes para responderle al periodista. "Cuando agarraste a alguien de boludo y te llega una carta documento", decía la imagen publicada por el "Lila".





Finalmente, Pablo Carrozza, entre la bronca y la impotencia, acusó duramente al CM de Sacachispas de filtrar información acerca de las supuestas internas de TyC Sports: "Pablo Turiaci, el CM de Saca es hincha de Huracán. Por eso se toma en joda el descenso y hace memes desde la cuenta oficial. Igual lo banco porque es el que nos cuenta las internas y los puteríos de TyC Sports. Bah, el que nos contaba. Calculo que acabamos de perder una fuente".

No es la primera vez que Carrozza mantiene un cruce en Twitter. El periodista, cada vez que emite una opinión acerca de fútbol, es fuertemente criticado por los usuarios.