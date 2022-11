Pase libre para estudiantes universitarios: estiman que alcanzarán los 800 mil usuarios en toda la Provincia

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, hizo este martes entrega formal del pase libre multimodal para estudiantes de General Pueyrredon y otros municipios de la zona, durante un encuentro que tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y en el que estuvieron el rector Alfredo Lazzetti, el intendente Guillermo Montenegro y los jefes comunales de Balcarce, Lobería, Necochea, San Cayetano y General Alvarado.

“El marco de la ley nos permite seguir ampliando derechos y el gobernador ya anticipó que, más allá de ampliar el beneficio a los estudiantes del interior de la Provincia, el año próximo también vamos a llegar a los institutos de formación, con lo cual aspiramos alcanzar en 2023 el tope de 800 mil usuarios”, dijo D'Onofrio al respecto.

El funcionario explicó que de esta manera, cada alumno regular podrá contar con una tarjeta Sube con una precarga de 45 viajes por mes al valor de la ciudad en la que realiza su actividad académica. “Para mí es algo muy especial porque me ha tocado como estudiante luchar por el boleto universitario; tuve la suerte como legislador de haber aprobado la ley y hoy me toca como ministro controlar su implementación. En memoria de aquellos que han luchado es que hoy tenemos, no sólo el orgullo de llevar adelante una reivindicación de esa lucha, sino también de garantizar que todos los estudiantes estén en la misma línea de partida para iniciar la carrera”, sostuvo D’Onofrio en declaraciones a la prensa.

El Ministro de Transporte bonaerense se reunió con el rector de la Unmdp, el intendente Montenegro y jefes comunales de la zona. Fotos: 0223

Por otro lado, ya en la cuenta regresiva para el inicio de la temporada de verano, el Ministro de Transporte aseguró que desde su cartera trabajarán “muy activamente” dentro del Operativo Sol para “garantizar seguridad” de los viajantes bonaerenses y argentinos que vengan a descansar a estas latitudes. “Creemos que vamos a tener una maravillosa temporada y queremos acompañarlo con la mayor seguridad. Esto tiene que ver con cuidar a la gente, que no haya consumo de alcohol ni excesos de velocidad o banquineros, por ejemplo”, precisó.

Además, D’Onofrio se refirió a los subsidios al transporte del interior bonaerense, reclamo que promueven las cámaras empresarias y que en varias oportunidades motorizó medidas de fuerza. Tras aclarar que el Presupuesto 2023 contempla “una mayor partida para el transporte del interior”, el titular de Transporte hizo hincapié en que el Estado provincial ya incrementó su participación en el aporte a los subsidios. En concreto, dijo, el porcentaje “históricamente fue del 40% más el 60% de la Nación”, pero hoy la Provincia se hace cargo del 70% del total. En consecuencia, opinó que el último paro que hubo “no tenía razón de ser porque se estaban aportando esos fondos reclamados”. “Después aclararon que (la medida) fue en solidaridad con otras provincias, pero me hubiese gustado que con la misma vehemencia que anunciaron el paro, informaran el motivo. Hoy está todo garantizado para que los empresarios puedan pagar lo que se comprometieron en paritaria con la UTA”, aseveró.