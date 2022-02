D'Onofrio: "Toda la Provincia va a tener este año el boleto universitario"

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, aseguró que en este año el boleto universitario será finalmente una realidad para los estudiantes de Mar del Plata y la zona, que desde hace tiempo acusan un incumplimiento a pesar de que hay una ley que lo garantiza.

"No les puedo garantizar una fecha pero este año seguramente vamos a tener en todo el ámbito de la Provincia el boleto universitario", ratificó el funcionario de Axel Kicillof, ante la consulta de 0223, después del encuentro que mantuvo este miércoles al mediodía con el intendente Guillermo Montenegro.

Después de que días atrás se conociera la implementación del boleto estudiantil para distintas universidades del conurbano, el dirigente massista dijo que ya avanza en las mismas gestiones con rectores de casas de estudio del interior, entre ellas la de Mar del Plata.

"Esto no es imposible, esto es una meta cercana a cumplir. Obviamente la implementación es diferente porque en la mayoría de los lugares no hay sistema Sube y hay otra complejidad pero lo estamos trabajando con los rectores", afirmó.

D'Onofrio reivindicó su compromiso con el reclamo, que es desde hace largos una cuenta pendiente para la ciudad, y recordó que luchó por esta iniciativa desde "tres lugares distintos".

D'Onofrio también se reunió con distintos funcionarios que responden al Frente Renovador, el espacio que lidera Sergio Massa. Foto: 0223.

"A partir de lo que fue la recordada 'Noche de los lápices', como estudiante me tocó reclamar por el boleto estudiantil; como legislador me tocó votar la ley que lo estableció y ahora como ministro me toca trabajar en la implementación", sostuvo.

Subsidios al transporte: "Nos tienen que devolver a los bonaerenses la potestad de decidir"

El ministro de Kicillof también brindó detalles de la conversación que mantuvo con Montenegro, cuyo eje principal se abocó al debate de la equiparación de los subsidios que percibe el transporte de los municipios del interior con el de los distritos del conurbano.

D'Onofrio reconoció que la charla con el intendente de Mar del Plata fue "muy buena" y dijo que ambas partes quedaron en trabajar en una estructura de costos para poder establecer "el porcentaje absorbido por el usuario y cuál es el porcentaje que debería absorver la Provincia como subsidio" y así determinar las tarifas correspondientes.

"Hace pocos días atrás tuvimos un debate con el Gobierno de la Ciudad porque la Provincia paga la totalidad de los subsidios tanto en el conurbano e interior y lo que reclamamos es que se haga cargo del 54% que cubre la Nación, que son algo mas de 16 mil millones de pesos, y esa plata va a ir al fondo compensador del interior", comentó.

El ministro adelantó que la misma reunión que mantuvo con Montenegro la tendrá en los próximos días con los jefes comunales de Bahía Blanca y Necochea a fin de avanzar en estas gestiones. "La idea es achicar esta brecha inmensa que existe entre el interior y el conurbano, estableciendo y analizando con cada una de las partes de las estructuras de costos", insistió.

A su vez, está previsto que a la brevedad se conforme el ente regulador de Nació en el que también participarán funcionarios de la Provincia y de la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta. "Pedimos que nos devuelvan potestad a bonaerenses de fijar este tipo de decisiones para poder establecer también la nominalidad de la Sube. Así se puede empezar a subsidiar la demanda y no la oferta, se segmenta quién necesita el subsidio y quién no, y los empresarios del transporte vuelven a su negocio original que es cortar boleto", planteó.