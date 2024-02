Cómo tramitar el boleto estudiantil gratuito en Mar del Plata

Un trámite fundamental para garantizar el derecho de niños y adolescentes a sus estudios. El boleto de colectivo estará garantizado para quienes gestionen su acceso de manera online. Enterate para qué edades es el beneficio y cómo hacer para obtenerlo, en esta nota.

La Municipalidad informa que a partir del viernes 1 de marzo se podrá tramitar el boleto estudiantil gratuito 2024. Este beneficio alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de establecimientos públicos, estudiantes de escuelas de formación profesional, estudiantes del Plan Fines, personal docente, no docente y auxiliar, además de estudiantes de escuelas privadas que estén becados al 100% y cuyo colegio cuente (como mínimo) con un 80% de subvención del Estado. Como novedad, el personal docente, no docente y auxiliar no tendrá que generar una planilla específica de UTA sino que podrá realizar su trámite de manera digital en www.subedocente.mardelplata.gob.ar/solicitud.

Para obtenerlo, los interesados deben ingresar a www.mardelplata.gob.ar/boletoestudiantil, donde encontrarán el formulario que se debe completar. Antes de iniciar el proceso, se recomienda tener (para enviar de forma digital) foto del frente y dorso del DNI y foto del certificado de Alumno Regular otorgado por la institución sellado y firmado.

Las personas que tengan una tarjeta Sube registrada a su nombre podrán cargar viajes 96 horas después de aprobada la solicitud en una terminal TAS (Terminal de Autogestión Sube) para que quede validada para todo el ciclo lectivo 2024. Además, podrán verificar el estado del trámite ingresando en el link que se envía a su mail al momento de generar la solicitud.

Aquellos que no tengan ni hayan tenido ninguna tarjeta Sube registrada a su nombre, a los 10 días hábiles de haber finalizado y aprobado el trámite, la podrán retirar en la Dirección General de Transporte (Independencia y Roca) de 8.30 a 14, mostrando el mail con la leyenda “trámite finalizado” y el DNI del titular de la tarjeta en mano.

El trámite se podrá realizar hasta el 30 de junio y los estudiantes de secundario básico tendrán una suma fija de 60 boletos mensuales, los de escuelas técnicas o agrarias de 80, los de Centros de Formación Profesional, Cens o Fines de 40 y los docentes 50 boletos al mes. Los pases no tendrán restricciones diarias ni semanales: podrán ser utilizados de lunes a viernes de 5 a 23.59 y los sábados de 5 a 17.59, renovándose automáticamente el primer lunes del siguiente mes.

Novedades en el sistema para docentes

Desde el municipio informaron que se ha desarrollado un nuevo sistema para docentes y auxiliares para este año 2024, con el objetivo de reducir los pasos para realizar cada trámite, utilizando una estructura similar de ingreso y aprobación, que actualmente se maneja con el sistema estudiantil. Esto resultará en un beneficio importante en cuanto a la velocidad de elaboración de trámites y procesamiento de los mismos.

Se podrá acceder a través de www.mardelplata.gob.ar/boletoestudiantil, en el apartado para docentes, o bien de forma directa en www.subedocente.mardelplata.gob.ar/solicitud. La novedad principal será que ya no habrá que generar una planilla específica de UTA para cada docente/auxiliar con todos sus datos, horarios, cargos, etc. para luego imprimirla, firmarla y subirla al sistema.

Ahora todo el trámite se puede realizar teniendo una foto de DNI y un certificado laboral del establecimiento educativo en el cual prestan servicios. Una vez que los docentes carguen sus datos necesarios en el formulario y suban la foto de DNI y del certificado de trabajo con los correspondientes requerimientos, podrán ser procesados.

En caso de estar correcto y ser aprobado, UTA se encargará de cargar los viajes gratuitos en la tarjeta. Por lo tanto, a los docentes, solo les restará pasar dicho plástico por una terminal TAS para su uso inmediato.

Por último, se recuerda que docentes, auxiliares, estudiantes y particulares pueden realizar el registro de sus tarjetas para acceder a los beneficios ingresando en www.argentina.gob.ar/sube o en sus redes sociales.