Mar del Plata festejó en la jornada inaugural del Argentino M17

Uno de los tries de Mar del Plata, que no dejó dudas y goleó a Andina 55 a 0. (Fotos: Gentileza Nay Charo)

La primera jornada del Campeonato Argentino M-17 se llevó todas las miradas del mundo del rugby. Los mejores de la categoría se concentraron en el Club San Ignacio para regalar a espectadores presenciales y virtuales, grandes espectáculos en el terreno de juego.

En primer turno, Entrerriana venció a Noreste por 34 a 19 por la zona Ascenso. Los tries de UER fueron por obra de Juan Vásquez, Agustín Bravo (x2), Tobías Villamonte, Benjamín Castellano y Basilio Cañas. Por su parte, Bautista Lescano convirtió dos de los tries. En URNE, Baltazar Jaborinsky (x2) y Tobías Bais, metieron los tries y Bautista Ávila realizó dos conversiones.

En el arranque de la Zona Campeonato, Rosario se impuso ante Salta por 21 a 0. Los tries llegaron de la mano de Mateo Torres, Juan Bautista Taleti y Teo Carubolo. Las conversiones, fueron de Juan Bellunghi (2) y una de Mariano Kremer.

Volviendo al Ascenso, la Unión Santiagueña se impuso por 43 a 14 ante Uroba. Los tries del conjunto rojo fueron de Matías Robledo, Salvador Pohl, Fabricio Fernández de León, Lisandro Vittar, Rodrigo Pérez, Miguel Ángel Kermes y Iñaki Jimenez. En Uroba, anotaron Jerónimo Sorondo y Santiago Martínez y convirtió en dos oportunidades Juan Patricio Batac.

Un verdadero partidazo se dio entre Cuyo y Tucumán por Zona Campeonato: cambios constantes de dueño, ritmo frenético y buen uso de la patada. Fue victoria 23 a 19 para los cuyanos. Los tries fueron de la mano de Bruno Cirrincione, Borja Fillizzola y Octavio Soria. Juan Cruz Vargas marcó dos penales y una conversión. Para Tucumán, Franco Martín, Nicolás Espinosa y Bautista Delgado anotaron tries y dos conversiones de Cipriano Cerrutti.

Retomando al Ascenso, San Juan se impuso ante Chubut por 34 a 20. Los tries fueron obra de Valentino Velardita, Sergio Paez, Lucas Bonilla, Juan Cruz Cuello y Juan Ignacio Magariños. Por su parte, Gerónimo Arabel realizó tres conversiones y un penal. Por el lado del perdedor, anotaron tries Ezequiel Salazar y Tomás Mantini, quien además anotó dos conversiones y dos penales.

Córdoba generó una de las goleadas de la tarde tras imponerse por 47 a 7 ante Santa Fe en Campeonato. Los tries llegaron de la mano de Santino Vercellone (x2), Lautaro González, Fabricio Arnaudo, Fabricio Griffo y Tiziano Marchetto (x2). Convirtieron Facundo Rodríguez (x4) y Agustín De Vértiz (x2). En Santa Fe, anotó el try Valentino Ferrero, mientras que Augusto Funes anotó la respectiva conversión.

La atracción era el dueño de casa y no decepcionó. Mar del Plata venció a Andina por 55 a 0 en otra de las goleadas de la tarde en Ascenso. Los tries llegaron gracias a Gerónimo Scoltore (x2), Mateo Camilión, Blas Zapiola (x2), Francisco Santos, Horacio Aicega, Thyago Krainbuhl y Felipe Jeckeln. Zapiola, además, sumó 5 conversiones.

Urba fue otro de los que goleó: 86 a 3 a Uruguay en Zona Campeonato. Los tries fueron de Timoteo Silva, Aquiles Vieyra (x3), Simón Estela, Pampa Storey, Felipe Crispo (x3), Felipe Ledesma, Tadeo Ledesma, Mateo Fossati, Rocco Testoni y Pedro Tremezzani. Juan Paradera anotó 6 conversiones y Rafael Benedit 2.

Programa de partidos - Miércoles (en San Ignacio)

Chubut – Oeste – 10:00 HS (Semis 13 ° – Ascenso)

Santafesina – Tucumán – 10:30 HS (Semis 5° – Campeonato)

Andina – Noreste – 11:30 HS (Semis 13° – Ascenso)

Uruguay – Salta – 12:00 HS (Semis 5° – Campeonato)

Sanjuanina – Santiagueña 15:00 HS (Semis 9° – Ascenso)

Cordobesa vs. Cuyo 15:30 HS (Semis – Campeonato)

Mar del Plata – Entrerriana 16:30 HS (Semis 9° – Ascenso)

Buenos Aires – Rosario 17:00 HS (Semis – Campeonato)