Vuelve Alejandro Schujman a Chauvin con ¿Sufriste por amor alguna vez?

Alejandro Schujman plantea un recorrido por los distintos tipos de amor: amores tóxicos, amores cobardes, amores ausentes, como llegamos a ellos, qué nos lleva a tener esas elecciones y si son elecciones propias o pesa lo aprendido.

“Hay una frase que dice “La tristeza es inevitable y el sufrimiento es opcional”, va a haber momentos de conflicto, de pasarla mal, porque es algo que sucede. Es evitable cuando el sufrimiento se instala. En el amor y el apego, que serían las dos caras de esta historia, pasa lo mismo. Si el sufrimiento está instalado como constante y cada tanto hay una bocanada de disfrute, entonces no es amor. El sufrimiento es inevitable,pero quizás podemos elegir como gestionamos el sufrimiento y cuánto tiempo los ostenemos. Cuánto tiempo nos quedamos en una historia donde no somos felices y no tiene perspectiva de cambiar” expresa Schujman.

A lo largo de una hora y media propone encontrar respuestas y herramientas que nos permitan llegar al tan anhelado amor sano. Planteará un encuentro cálido con participación activa del público y siempre bajo la premisa “Lo que pasa en la sala, queda en la sala”.

“No es una obra de teatro ni una charla debate, son las dos cosas a la vez y lo lindo de esto, es que la gente se olvida que está en el teatro. La gente se abre como un gran grupo terapéutico en este caso es: “Lo que pasa en Chauvin, queda en Chauvin” y, el recorrido, una puesta donde vamos pasando por diversos temas, los viejos fracasos, los amores sanos, pero el guion lo arma la gente. La idea es armar una caja de herramientas y la gente se vaya con algo de la experiencia y que pueda ser algo más de lo que vienen haciendo” concluye.

La cita es el miércoles 16 de noviembre en Chauvin. Las entradas se consiguen en la boletería del lugar o en: entradas.chauvin.com.ar