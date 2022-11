Del Rock del mundial a Hayya Hayya: las canciones mundialistas que hicieron historia

Este domingo, con la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar se realizará la presentación oficial de la canción del mundial en vivo. El comité organizativo incorporó la tradición de promocionar el mundial con canciones durante la Copa del Mundo de Chile 1962, cuando los organizadores decidieron utilizar canciones para generar interés antes de los partidos.

Sesenta años después, esta tradición sigue vigente y a menudo es uno de los principales atractivos antes del inicio del torneo. La canción oficial del mundial ha contado con la participación de músicos de gran trayectoria, así como de artistas emergentes.

Éxitos rotundos y fracasos estrepitosos, la lista completa de canciones mundialistas

El rock del mundial (Chile 1962)

Fue compuesta por Los Ramblers y producida por Jorge Rojas Astorga. Se convirtió en un gran éxito en Sudamérica, alcanzando ventas superiores a las 2 millones de copias.

La canción se estrenó algunas semanas después del inicio del mundial de 1962 y el grupo salió de gira por el país para asegurarse un mayor éxito.

World Cup Willie (Inglaterra 1966)

Lonnie Donnegun fue el encargado de crear la canción con la que el Reino Unido recibiría al público internacional en la tierra del fútbol. El artista prefirió obviar la tradición futbolística británica y basó su composición en "Willie" la mascota del mundial que era la novedad del momento. Se trataba de un león que llevaba una camiseta con la bandera británica e inglesa. Esta costumbre se transformaría en un clásico en las siguientes ediciones, y dio lugar a nuevas oportunidades de merchandasing..

"Futbol México 70" (México 1970)

México es un país con una gran tradición musical y la canción elegida para representar el evento deportivo dio cuenta de ello imponiendo un ritmo característico de su país como la ranchera, Los Hermanos Zavala interpretaron el tema “Fútbol México 70”. Se trató de la primera canción de corte clásico y orquestado.

Futbol (Alemania 1974)

El caso del Mundial de Alemania 1974 es particular. Si bien se creó una canción a cargo de Werner Drexler, hubo dos rivales muy potentes.Una fue la canción que los jugadores de la selección alemana adoptaron como suya, “Fußball ist unser Leben” (El fútbol es nuestra vida). De hecho, los futbolistas la produjeron y cantaron.

La otra gran rival fue la canción “Fútbol” que interpretó, de manera dramática, la polaca Maryla Rodowicz en la inauguración de la Copa del Mundo y que normalmente se asocia con la oficial de ese torneo.

El Mundial (Argentina 1978)

El gobierno de facto que gobernaba el país en 1978 vio en la organización de la copa del mundo una posibilidad de mejorar su imagen internacional. Sin dudas, este contexto influyó en el estilo de la canción "El mundial", una marcha compuesta por el legendario compositor italiano Ennio Morricone e interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.

El Mundial (España 1982)

Para interpretar la canción de la Copa del Mundo celebrada en el país ibérico, los organizadores eligieron a Plácido Domingo, que cantó un pasodoble elaborado por José Torregrosa. El tema no tuvo buena acogida y aún hoy se recuerda de mala manera al pensar en el Mundial de España.

El mundo unido por un balón (México 1986)

Para muchos, México 86 fue el mejor mundial de la historia. El encargado de componer el himno del evento deportivo que consagro nuevamente campeón a la selección argentina y tuvo como figura principal a Diego Armando Maradona fue Juan Carlos Abara,

"El mundo unido por un balón" fue el tema que el artista compuso para evocar la amistad, la paz, la alegría y la unión mundial en el marco del fútbol.

Un'Estate Italiana (Italia 1990)

Para los argentinos es una canción de culto. Fue compuesta por Eduardo Bennato y Gianni Nannini, y la versión en inglés fue interpretada por la una banda británica Giorgio Moroder Project. La versión en italiano resultó, a nivel mundial más exitosa que la original. Diversas encuestas de diferentes medios deportivos y musicales del mundo, la han considerado la mejor canción de la historia de los mundiales, por la emoción que transmiten tanto su letra como su música. Aún se utiliza en las coberturas televisivas y radiales sobre las diferentes ediciones de la copa del mundo.

Gloryland (Estados Unidos 1994)

El tema del Mundial en tierras norteamericanas no alcanzó el éxito de su antecesor. Gloryland, elaborada por Daryl Hall y el grupo de góspel Sounds of Blackness, pretendía rescatar los coros espirituales de los afroamericanos con mezclas de rock, soul y R&B, pero no logró un buen resultado y, en contrapartida, la mítica “We are the champions”, de Queen, fue muy utilizada.

La copa de la vida (Francia 1998)

En 1998, la copa del mundo se organizó en Francia. Ricky Martin venía de protagonizar a Hércules para la versión animada de Disney y los organizadores aprovecharon la popularidad que había tenido el boricua para seleccionarlo para grabar "La copa de la vida".

Es una canción pegadiza, enérgica y divertida, que tenía todo lo que se espera de la canción oficial del mundial. Esto también propulsó al artista portorriqueño al plano internacional, a tal punto que al año siguiente lo invitaron a cantar en la ceremonia de los Grammy, donde el público se puso de pie para ovacionarlo.

Aún el tema está en la lista de canciones de los recitales del artista.

Boom (Corea Japón 2002)

La canción interpretada por Anastacia estuvo rodeada de criticas. ya que los asiáticos consideraban que no era representativa de las culturas de los países orientales donde se realizaba el torneo.

The Time of Our Lives (Alemania 2006)​

El cuarteto crossover clásico Il Divo y la cantante estadounidense de R&B Toni Braxton, fueron los encargados de interpretar "The time of our lives” p.ara el mundial del 2006. La canción tuvo una aceptable recepción. Al menos mejor que la anterior.

Waka Waka (Sudafrica 2010)

Los organizadores de la Copa del Mundo decidieron en 2010 que el tema oficial de aquel año no solo tenía que adaptarse a una audiencia internacional, sino también representar la cultura local y eligieron a la colombiana Shakira. La elección de la canción y de la artista generó controversia, dado que los más críticos señalaban que la autora de "Pies descalzos" no representaba al público sudafricano. Para compensar esta situación, se incorporó a la banda local Freshly Ground a la versión final de la canción.

La canción era una nueva versión del famoso grupo camerunés, con el título Zamina mina Zangalewa que había sido un éxito en 1986 en Sudáfrica y alcanzó gran notoriedad. Llegó a ocupar el puesto 38 en las listas de Billboard y fue disco de platino.



We are one (Brasil 2014)

La canción oficial de Brasil 2014 tuvo tres intérpretes: Pitbull, Jennifer López y la cantante brasileña Claudia Leitte. La 3elección de los artistas despertó críticas entre quienes reclamaban la inserción de artistas locales y criticaban que se priorice a cantantes de fama internacional. En Brasil, algunos también sentían que el tema no transmitía un "sentir brasileño". A pesar de las críticas, el grupo afrobrasileño Olodum, que tocó percusiones durante la presentación en vivo, le dio un estilo brasileño más auténtico a la canción.

Pese a las críticas, We are one tuvo éxito en Europa.

Live it up (Rusia 2018)

Nicky Jam en colaboración con Will Smith y Era Istrefi. fueron los artistas encargados de ponerle el color previo al máximo evento deportivo del mundo. Pese a la popularidad de los artistas, el tema pasó desapercibido.

Hayya Hayya (Better Togheter) (Qatar 2022)

Voces provenientes de América, África y Medio Oriente fueron las elegidas para promocionar Qatar 2022: Trinidad Cardona es un músico de R&B de ascendencia mexicana y afroamericana, Davido es un músico nigeriano que combina el inglés con lenguas locales y Aisha tiene raíces árabes. Kay Madati, director de la División Comercial de la Fifa consideró que Hayya Hayya (Better Togheter) simboliza hasta qué punto la música y el fútbol pueden conectar el mundo.