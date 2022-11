Cómo llegan Messi y Lewandowski, el gran duelo individual de la primera fase de Qatar 2022

En paralelo a su trascendencia para la definición del Grupo C, el partido que jugarán este miércoles Argentina y Polonia ofrece una pulseada entre dos celebridades del fútbol mundial, Lionel Messi y Robert Lewandowski, con el atractivo de que pueda significar para uno de ellos su último partido en Qatar 2022.

En ese juego de disputas personales, siempre relativas en un deporte colectivo como el fútbol, el duelo de capitanes se transformó en el más esperado de la primera fase desde que se realizó el sorteo de la primera Copa del Mundo en Medio Oriente.

Como ningún otro, el encuentro programado en el Estadio 974 de Doha enfrenta a dos estrellas maduras que todavía brillan en las grandes Ligas de Europa, respaldadas por un impresionante historial de títulos, goles y premios individuales.

Hablamos de un futbolista que marcó una era en la línea temporal del fútbol y otro que, después de Cristiano Ronaldo, fue uno de los pocos en poner en discusión la hegemonía que el argentino ejerce desde su ascenso a la categoría de astro, allá por 2009.

Ese año, Messi ganó el primero de sus siete Balones de Oro, lo que representa un récord nunca antes visto en el deporte más popular del planeta y acaso una marca que difícilmente se pueda igualar en el corto plazo. De los futbolistas conocidos hasta hoy, sólo el francés Kylian Mbappé (23) y el noruego Erling Haaland (22) están en condiciones de ilusionarse con tamaño desafío, todavía sin haberlo conseguido una vez.

Con 35 años, el número 10 del seleccionado argentino registra la impactante estadística de 778 goles en 998 partidos, sumadas sus presentaciones en Barcelona, Paris Saint Germain y la Selección.

Un promedio de anotación de 0,79 tantos por juego, al que Lewandowski se le acerca con 0,72 (604 en 831 encuentros) a lo largo de su trayectoria en Znicz Pruszkow, Lech Poznan, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Barcelona y el seleccionado polaco.

Messi, ganador de 41 títulos, fue seis veces propietario de la Bota de Oro en Europa, un premio que se asigna al mayor goleador de las principales Ligas de ese continente y que "Lewy" le arrebató las últimas dos temporadas.

El argentino la consiguió en la campaña 2009/10 (34 goles), 2011/12 (50), 2012/13 (46), 2016/17 (37), 2017/18 (34) y 2018/19 (36), siempre como futbolista de Barcelona; mientras que el centrodelantero de Varsovia se la adjudicó en 2020/21 (41) y 2021/2022 (35) durante su etapa en Bayern.

En esas dos temporadas, Lewandowski fue reconocido por la FIFA como el mejor futbolista del mundo mediante la entrega del premio The Best, creado desde el final de la alianza con la revista France Football, que entrega el Balón de Oro.

Esos galardones significaron una reivindicación para el polaco, después de la polémica que se generó en la gala del Balón de Oro 2021, asignado a Messi, más bien por su consagración con Argentina en la Copa América que por su discreto año a nivel clubes.

Al recibir el galardón, el argentino ponderó los méritos del polaco, que el año anterior había ganado la Champions League con el Múnich, antes que fuera cancelada la entrega del Balón de Oro 2020 por la pandemia.

"Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Tendrías que tenerlo en casa también", le dijo el argentino a su frustrado competidor en pleno discurso durante la celebración de París.

Meses después, el polaco puso en duda la sinceridad de Messi cuando supo que no lo había votado para el premio The Best, que se determina por la elección de los técnicos y capitanes de todos los seleccionados del mundo.

"Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías", disparó el 9 de Polonia en el momento de mayor tensión entre ambos, al tiempo relajado por el desembarco de Lewandowski a Barcelona, donde Messi es leyenda máxima.

Desde entonces, la disputa quedó planteada, al margen de la intención de uno y otro por desmentir cualquier tipo de recelo, como lo hizo el polaco antes de su debut en el Mundial de Qatar.

Consultado sobre si podría estrechar su mano con el argentino luego de todo lo sucedido, contestó: "¿Por qué no?", ¿por qué no le daría la mano? Está todo bien con Messi, nunca tuve nada contra él. Quizás hayan visto en Instagram decir a alguien cosas de Messi que yo no dije".

El partido del miércoles será el cuarto enfrentamiento entre ambos, el primero a nivel de selecciones. En la temporada 2014/15, disputaron un cruce de semifinales en la Liga de Campeones, que registró un triunfo para cada uno pero con la clasificación a favor de Leo.

Cinco años después, Lewandowski volvió a ganarle con Bayern Múnich en los cuartos de final de la misma competencia con un histórico 8-2, en el que marcó el sexto gol de su equipo.

Messi batirá ante Polonia un nuevo récord: quedará como el futbolista argentino con más partidos en la Copa del Mundo (22), por encima de Diego Maradona (21). Irá en busca de la victoria, la clasificación argentina y algún nuevo gol -cuenta 8- que lo acerque al máximo anotador "albiceleste" en la competencia (Gabriel Batistuta, 10).

El desafío de Lewandowski, sin considerar el pase a octavos de final, será engrosar su registro goleador mundialista después de lograr su primer tanto en el anterior partido ante Arabia Saudita, tras pasar sus cuatro primeros juegos en blanco, tres de ellos en Rusia 2018.