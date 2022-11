Petróleo: gremios, empresarios e industriales del puerto advierten que está en riesgo “una oportunidad histórica”

Los principales actores de la actividad portuaria marplatense renovaron la preocupación por el futuro de la exploración petrolera que impulsa el Gobierno nacional a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata después que este martes se conociera la cancelación del contrato de la empresa que iba a realizar la labor de prospección sísmica, ante la suspensión que mantiene desde febrero la Justicia Federal para evitar el avance de cualquier actividad de estas características en las profundidades del mar.

A través de un comunicado de prensa que difundió esta noche el Consorcio Portuario Regional de la ciudad, se indicó que referentes de "sectores gremiales, empresarios e industriales que tienen producción y servicios vinculados a la dinámica de esta terminal, siguen con creciente preocupación la demora que tiene en la justicia el proyecto de exploración de hidrocarburos" en el pozo Argerich.

Según los empresarios y dirigentes, Mar del Plata y la región tiene riesgo de "perder una oportunidad histórica en términos de posibilidades desarrollo y crecimiento que llegaría con el impacto económico derivado de esta millonaria inversión", por lo que reclamaron una inmediata definición judicial para que se establezca la habilitación de la prospección sísmica.

"Desde el puerto local y mayoría de industrias, empresas y gremios de distintos rubros reclaman que se atiendan los argumentos que los especialistas aportaron para brindar certezas y garantías de este proyecto exploratorio y el abierto llamado para que no se deje pasar una oportunidad única e inigualable que podría significar un cambio profundo en la matriz productiva de Mar del Plata y la región", apuntaron, en el mismo escrito que se hizo llegar a 0223.

El primer freno judicial al avance de la exploración petrolera offshore fue interpuesto por el titular del Juzgado Federal N°2, Santiago Martín, el 11 de febrero. El juez tomó la decisión a partir de los amparos presentados por el intendente Guillermo Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular contra la decisión del Gobierno Nacional de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte. Y si bien hubo diferentes idas y vueltas en la disputa judicial por la legalidad del proyecto, lo cierto es que hoy se mantiene firme la suspensión de las tareas hasta tanto la Justicia Federal no diga lo contrario.

Detrás del proyecto, los principales actores privados interesados son la noruega Equinor y Shell, junto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Sin embargo, en octubre, la petrolera de Noruega también avisó con la posibilidad de bajarse del proyecto ante las importantes dilaciones judiciales que se acusan en el marco de la causa.

"Hay una gran incertidumbre respecto al devenir del Proyecto Norte y si éste podrá ser efectivamente realizado. Si Equinor e YPF no pueden desarrollar las prospecciones sísmicas – principal actividad para la exploración de hidrocarburos – los Permisos Offshore pierden toda su razón de ser, convirtiéndose en títulos que carecerían de utilidad alguna, a la vez que la exponen al riesgo de no poder cumplir con sus compromisos de inversión, lo cual podría redundar en un perjuicio económico", advirtió Equinor, en uno de los últimos escritos que hizo llegar a las autoridades locales.