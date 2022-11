Increíble: un jugador de Inglaterra mostró su fanatismo por el mate

En los últimos años, el mate se ha convertido en una de las bebidas preferidas de los futbolistas internacionales. La distribución de distintos jugadores argentinos en las ligas europeas hicieron que le trasmitieran su pasión por la bebida nacional. Entre ellos, se encuentra Eric Dier, mediocampista de Inglaterra, que se mostró tomando mate junto a Harry Kane.

"Lo he estado bebiendo por mucho tiempo. Empecé en Portugal con algunos de mis compañeros argentinos de equipo. Se trata de una adicción. Matt Doherty y yo bebemos juntos y estamos tratando de convencer a Harry Kane", explicó Dier en una entrevista para el canal oficial de su país.

El futbolista actualmente se encuentra en el Tottenham junto al Cuti Romero, pero también compartió equipo con Marcos Rojo, Emiliano Insúa, Fabián Rinaudo y Valentín Viola en el Sporting de Lisboa entre 2012 y 2014, quienes seguramente fueron los responsables de despertar su fanatismo por la bebida argentina.

"La preparación no es fácil. Llevarlo de un lado a otro es un asunto complicado, pero vale la pena. Es como un té verde fuerte. Creo que es la mejor manera de describirlo. Tiene un gusto muy distrital. Y es fuerte", agregó mientras mostraba todo su equipo de mate.



A la hora de hacer una comparación con otras bebidas, Dier explicó: "Definitivamente tiene el mismo efecto que un café, realmente te despierta. En la mañana tengo sueño si no lo tomo".

Harry Kane, con quien se encontraba haciendo la entrevista, no se mostró muy a gusto con la infusión nacional: "Probé un poco, pero simplemente no es para mí. Algunas cosas no son para ciertas personas. Yo soy un hombre de café, no de mate. Es demasiado desordenado y prepararlo lleva mucho tiempo".