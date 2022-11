Stéphanie Fappart será la primera mujer en dirigir un partido del Mundial

Un gran hito para la inclusión en el fútbol llegará en las próximas horas con Stéphanie Fappart, la primer mujer que dirigirá un partido del Mundial masculino.

La árbitra francesa repartirá justicia en el encuentro entre Alemania y Costa rica por la tercera fecha del Grupo E que se disputará en el estadio Al Bayt de Al Khor, según anunció la FIFA.

Frappart es una de las tres mujeres incluidas en la lista de 36 árbitros principales de este Mundial. Las otras dos son la ruandesa Salima Mukansanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, mientras que otras tres mujeres forman parte de la lista de jueces de línea.

Frappart dirigió la final de la Supercopa de Europa 2019

No es la primera vez que Fappart hace historia en el mundo del fútbol. La francesa fue designada en 2019 por la UEFA para la final de la Supercopa de Europa en la que se enfrentaron el Liverpool y el Chelsea. En ese partido, Frappart tuvo una actuación destacada, sin generar sobresaltos y acertando en todas las decisiones polémicas. “Estoy muy feliz. No esperaba que me dieran la asignación de la Supercopa, es un gran honor para mí y para las árbitras también. Espero que sirva de ejemplo para las árbitras, y para cualquier joven que aspire a serlo”, había dicho antes del encuentro.

Oriunda de Valle del Oise, Frappart tiene 38 años y pasión por arbitrar comenzó a los 13: "Jugué al fútbol, pero también quería aprender sobre las leyes del juego, así que comencé a arbitrar y continué jugando y arbitrando hasta los 20 años, cuando tuve que tomar una decisión. En ese momento, las estructuras de fútbol femenino todavía se estaban desarrollando, así que sentí que sería mejor para mí continuar como árbitro”, contó.

En 2014, se convirtió en la primer mujer en dirigir la Ligue 2, segunda división de Francia y en 2019 pegó el salto a la máxima categoría del fútbol francés, debutando en el duelo entre el Amiens SC y el Racing Club de Estrasburgo.