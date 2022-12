El falso dato viral en la cábala de los tres penales fallados entre Kempes, Maradona y Messi

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, pateó el penal para la celeste y blanca a los 38 minutos del primer tiempo y el arquero de Polonia, Wojciech Szczesny, frenó lo que hubiese sido el primer gol del encuentro en el último duelo de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

El dato viral fue publicado desde una cuenta de Twitter con más de 3 millones de seguidores y aseguraba, en inglés: "1978: Mario Kempes missed a penalty in the 3rd game 1986: Diego Maradona missed a penalty in the 3rd game 2022: Lionel Messi missed a penalty in the 3rd game".

Con la foto de Messi, el posteo indica que Kempes erró un penal en el tercer partido del Mundial Argentina 1978; Diego Maradona erró un un penal en el tercer partido del Mundial México 1986 y Messi un penal en el tercer partido del Mundial Qatar 2022.

El dato jugó con la ilusión de que en el '78 y en el '86 Argentina salió campeón y en Qatar acaba de pasar a octavos de final, partido que jugará con Australia el sábado a las 16. Sin embargo, el paralelismo es totalmente falso, según constató el diario Clarín.

En el tercer partido del Mundial '78, Argentina perdió con Italia por 1 a 0. El equipo capitaneado por Daniel Passarella no tuvo un penal a favor. Tras un pase filtrado por el medio de la defensa, Roberto Bettega marcó para los italianos en el estadio Monumental. Kempes no erró ningún penal.

Asimismo, en México '86 en el tercer partido de la selección Argentina enfrentó a Bulgaria y ganó por 2 a 0. Jorge Valdano y Sergio Burruchaga marcaron con dos tremendos frentazos y pasó tranquila la fase de grupos.

Messi después reconoció que se quedó "con bronca por haber errado el penal", que le atajó el arquero Wojciech Szczesny en el primer tiempo, pero valoró que después "el equipo salió fortalecido" para ganarle hoy a Polonia por 2-0, lo que le permitió pasar a octavos de final del Mundial de Qatar como primero del Grupo C.

