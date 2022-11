Iba en moto por Juan B. Justo en medio del temporal y se enterró en un pozo

Un motociclista de 34 años que venía manejando por la avenida Juan B. Justo esta madrugada en medio de la lluvia, se incrustó en un enorme pozo. De milagro, solo sufrió algunas lesiones porque venía circulando a baja velocidad.

“El lugar no tenía ninguna señalización de obra, que estaban tiradas pero pasando el pozo. Estaba en Juan B. Justo a la altura de Misiones a la mitad de la avenida. Por suerte un automovilista que venía atrás mío, vio la luz de stop, porque sino me atropella”, afirmó a 0223, Guillermo.

El hombre, que sacó una fotografía con su celular del mal momento, contó a este medio que el accidente ocurrió cerca de la 1 de este miércoles cuando venía del trabajo, en medio de la lluvia y con escasa visibilidad. “Iba muy despacio por la lluvia. Llegué a frenar y se deslizó la moto. Así que no salí volando ni nada. Pero me duele el cuerpo por la fuerza que hice mientras la moto se iba metiendo en el pozo. El brazo izquierdo y hombro me duelen”, dijo el motociclista.

Más allá del dolor muscular, la moto sufrió algunas roturas por el impacto. “Rompí el guardabarros delantero y el motor me esta tirando aceite”, lamentó.