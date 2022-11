Máximo Kirchner: “Dejen de jugar al ofendido y al triste”

El presidente del PJ Máximo Kirchner cerró con un encendido discurso el congreso partidario que se llevó a cabo en Mar del Plata este sábado por la tarde. Ante un Estadio colmado de militantes, el líder de La Cámpora aseguró que lo “llena de tristeza ver como está el país”.

“A mi me llena de tristeza ver como está el país”, aseguró Máximo Kirchner tras considerar que en el país “nada se puede construir si reina el odio”. “Tenemos muchas ganas, estamos vivos y tenemos el deseo de transformar nuestra patria”, aseguró el titular del PJ bonaerense.

En este sentido, Kirchner consideró que gobernar es una decisión conjunta y no de un individual y le pidió a la oposición que “deje de jugar al ofendido y al triste” y agregó que “triste está nuestro pueblo que no llega a fin de mes. La política es responsabilidad, no es para aventureros que ponen cara de víctima y de yo no fui. Si realmente quieren sacar el país adelante hay que sentarse en una mesa de diálogo y hablar de número”, exhorto Kirchner.

Además solicitó a los presentes responsabilidad a la hora de votar ya que “nunca más puede haber un proyecto proyecto político que expulse a los habitantes a otras latitudes”, dijo.

“Nosotros también tenemos nuestra responsabilidad. Aquí es donde tenemos que estar muy atentos porque en el 2017 cuando había que medir las representaciones electorales hubo un resultado en la Provincia y algunos dudaban de la compañera vicepresidenta y esas dudas nos llevaron a un diciembre de reforma previsional y al fondo monetario nacional en abril de 2018. Eso no puede volver a pasar”, cerró.