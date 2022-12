Wout Weghorst rompió el silencio: "Respeto a Messi como futbolista, pero me decepcionó"

La scaloneta pasó a semifinales en la Copa del Mundo. Este viernes, por los cuartos de final, venció a los Países Bajos en los penales, tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y suplementario. En un partido reñido, con superioridad de la albiceleste en varios momentos, el trámite se igualó en el décimo minuto de adición dado por el árbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz con el segundo tanto de Wout Weghorst.

Una vez finalizado el encuentro, los jugadores argentinos se desahogaron en un festejo efusivo, que incluyó chicanas a los jugadores contrarios que habían tratado de amedrentar a quienes iban a ejecutar los penales.

El capitan de la Selección Lio Messi, una vez finalizado el partido y mientras esperaba para dar una entrevista a Gastón Edul, trató de “bobo” a Weghorst. "¿Qué mirás bobo? Andá para allá", le había dicho el delantero argentino.

Tras los cruces de palabra, el neerlandés, que ingresó en el complemento y marcó los dos goles de su equipo, habló con TyC Sports sobre lo sucedido y dio su versión: “Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó. Fue realmente decepcionante”, aseguró.

Este martes a las 16, la Selección dirigida por Lionel Scaloni se medirá con Croacia por un lugar en la final de la Copa del Mundo.