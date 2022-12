Trabajó como moza en un conocido restó y le pagaron una cifra irrisoria

Una joven se volvió viral en Twitter al denunciar un episodio que vivió en los últimos días, al responder a una oferta de trabajo para ser moza en un reconocido local vegano de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. La chica contó que tuvo la prueba de trabajo, y que al finalizar la misma la encargada del lugar la mandó a la casa con una increíble suma como paga por su tarea.

“Me tuvieron una hora de prueba y volví a casa. La mina, cuando me fui, me dio $50 y algo. No entendí, porque creí que era la propina que dejó alguna de las varias mesas que atendí en ese rato que estuve. Porque, claro, estás casi en Plaza Serrano, centro de Palermo, los veganos abundan por ahí”, relató la joven en su cuenta de Twitter.

Luego de la prueba en el loca, a la joven la citaron a los pocos días “para la entrevista oficial”, en la que le iban “a decir cuántas horas y días” iba a trabajar y cuánto le iban a pagar por jornada. Y allí se llevó otra sorpresa que le generó indignación y la empujó a contar su experiencia en las redes sociales.

“Cuando me dijeron lo que estaban pagando la hora no lo podía creer: $65 pesos LA HORA. O sea que, en un día de trabajo, te llevas $500. Por favor, no frecuenten más lugares así, se llenan la boca hablando de veganismo y amor, pero con las personas lo único que hacen es explotarlas”, remarcó.

Al subir los mensajes en su cuenta de Twitter, y tras la repercusión de lo que contaba, la joven recibió críticas y amenazas de parte de otros trabajadores del local. "Acá somos todos trabajadores. Comunícate con los dueños si te interesa manifestarte tanto. Pero no molestes a todos. Si no te parece lo que se te ofreció, seguí tu vida. Que nadie obliga a nadie a estar en un lugar que no le gusta o sirve”, le escribieron.

“Ahora me mandaron otro mensaje diciéndome que yo entendí mal, y que me ofrecieron $165, cosa que es mentira. Hay una re diferencia entre escuchar ‘ciento sesenta y cinco’ y ‘sesenta y cinco’ y, además, ¿por qué cuando me probaron una hora me fui a mi casa con $50 que me dio la encargada?”, tuiteó.