Insólito: robaron un retrato en acuarela de Maradona

Un curioso hecho de inseguridad se registró durante el fin de semana extra largo en el estudio 10 del espacio de arte ubicado en 3 de Febrero al 2800: del atelier en el que trabaja Santiago Pagella desapareció un retrato en acuarela de Maradona que el artista había dejado sobre el tablero.

“La verdad es que no lo puedo creer, es muy doloroso”, dice a 0223 el autor de la pieza de 50 x 70 centímetros que aún estaba sin enmarcar e inició una campaña para recuperar el trabajo que le llevó “mucho tiempo hacer”.

Según explicó Santiago, Maradona fue una figura “muy importante” en su vida y la desaparición de la obra con la que lo homenajea “es muy dolorosa” y, por eso comenzó una campaña en las redes sociales para recuperar la acuarela del Diez.

“Tiene un valor incalculable”, dice mientras señala que si bien varias personas habían consultado por el retrato del astro del fútbol la pieza no se había vendido porque nadie estaba dispuesto a pagar el precio que realmente tiene una obra de las características de la realizada por el artista y por tal motivo evaluaba quedarse con ella.

“No sé si la gente que no es del palo del arte lo entiende, pero no es un casco o un par de zapatillas que se puede revender fácilmente”, explica al tiempo que detalla que en el espacio de arte en el que se encuentra el estudio revisaron las cámaras de seguridad, pero no dieron con la imagen que les permita identificar a quien se llevó la acuarela del 10.