Cómo fue el dramático momento en que una radioperadora del Same y una mujer salvaron la vida de un hombre

El pasado 1 de diciembre, Rosa, una mujer que tiene como tarea cuidar a un hombre de 79 años, llamó desesperadamente al 107: el septuagenario no podía respirar y se estaba ahogando. Del otro lado de la línea, Virginia Olivera, radioperadora del Same entendió que la situación era crítica, se dispuso a tranquilizar a la mujer y le explicó cómo debía realizar las maniobras de primeros auxilios para salvarle la vida.

“Llamó una señora solicitando una ambulancia de emergencia porque estaba con un adulto mayor con signos de ahogamiento. Enseguida le realicé unas cuestiones básicas si tenía obstrucción total o no y me dio la pauta que la situación era complicada”, afirmó Virginia Olivera, la radioperadora del Same Mar del Plata.

En declaraciones a 0223, Olivera, que trabaja en el Same desde el 2017, recordó que cuando a la mujer se le dieron las indicaciones de las maniobras de Heimlich y esta las desconocía, “fuimos dándole ánimo para realizarlas e indicándole paso a paso”, dijo.

“En todo momento fue mantenerme al teléfono con la señora, porque estaba desesperada y era una situación muy difícil y estresante. En todo momento se le decía que ella iba a poder, que se podía y que lo íbamos a lograr para darle ánimo", señaló. El hombre había comido un trozo de pan y estaba obstruido, no podía respirar. "La señora me decía que estaba morado, lo que nos daba el indicio de una persona cianótica”, explicó Virginia.

Los operadores del Same atienden numerosos reclamos de accidentes en la vía pública y en emergencias médicas. Foto:0223.

A pesar del intenso nerviosismo, el paciente reaccionó bien a las maniobras de salvataje y salió de la situación crítica. Virginia y Rosa se convirtieron en heroínas. “Por suerte con la maniobra lo pudimos sacar. A los segundos ya estaba arribando la ambulancia que había despachado mi compañera mientras me escuchaba al teléfono, porque trabajamos en equipo. Todo salió bien y fue para nosotros una gran noticia. La verdad que fue un momento muy feliz”, resumió la radioperadora.

“El encuentro en persona con la señora fue muy emocionante. Rosa es cuidadora del señor. Ella me contaba que le pareció una eternidad aunque fueron algunos minutos. Pero para las dos fue igual. Estamos muy felices que haya tenido buenos resultados”, valoró Olivera.

No es la primera vez que los radioperadores del Same salvan una vida: el pasado 12 de abril, Alma Cristal Barraza, la primera trans que trabaja en el Same, le realizó maniobras de primeros auxilios en la sede del COM a un bebé de 20 días y le salvó la vida. “Hemos hecho capacitaciones. Con la Municipalidad y también con capacitaciones del Same Provincia. Todos los meses nos estamos preparando porque incluso hay maniobras como el RCP mismo, que va variando con los años. Así que nos vamos actualizando”.

Y remarcó: “Es fundamental que ante el riesgo de vida de una persona, se comuniquen primero al 107. No al 911. Ahí podemos salvar a una vida en minutos y es importante que nos escuchen, que nos respondan las preguntas que les hacemos desde la cabina porque es fundamental. Hay mucha gente que nos llama, nos pide una ambulancia y nos corta. Pero necesitamos que mantengan la calma y respondan las pautas que les hacemos y así poder entender la situación que están viviendo. Es fundamental”, agregó.