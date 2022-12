"Coti traidora": el nuevo grito desde afuera de la casa alertó a Julieta y a Romina

Con los dos nuevos participantes dentro de la casa, lo que ocurrió en plena madrugada no tuvo que ver con sus ingresos, sino con la guerra desatada entre las "hermanitas" por la traición de Coti, que le hizo la espontánea a sus amigas y generó que la placa de eliminación tenga solamente a tres de las mujeres, luego de que Thiago salve a su mejor amigo, el "Cone", novio de Coti.

Ya el día anterior había existido un grito desde el exterior de la casa a las 3 de la mañana que le avisaba a las chicas que Coti les había hecho la espontánea. Pero no tenían claro lo que había ocurrido. Las cuentas de la votación no les cerraban, pero no lograban imaginar que era posible que su amiga, que había empezado la semana comprometiendo a Romina, a Julieta y a Daniela a no votarse entre ellas para poder meter al menos a uno de los chicos en la placa, hubiese sido la que las votó.

Coti siguió con su plan y les dijo que Gran Hermano le había anulado sus votos contra dos hombres, y por eso solo había chicas entre las más votadas. Pero Nacho empezó a dudar, Alfa se sumó a la idea de que había una traidora y todos los números eran para la correntina, y este viernes por la madrugada un nuevo grito desde el exterior dejó las cosas. claras. "Coti Traidora" se escuchó al menos tres veces que les gritaron a Julieta y a Romina mientras estaban en el patio de la casa. Las chicas prestaron atención y cuando escucharon lo que les decían, salieron corriendo hacia la entrada para tratar de tener más claro el aviso del mundo exterior.

Al parecer, Julieta solo llegó a percibir la palabra "traidora", aunque no quedó claro si escondía la verdad o si realmente no escuchó el nombre de su compañera detrás de la traición. Alfa, que llegó enseguida, supo de que se trataba. Y con Nacho teniendo en claro la jugada de Coti, es cuestión de horas para que en las galas de Gran Hermano muestren la guerra interna que se desató.

El domingo una de las tres mujeres deberá abandonar la casa, pero en las redes sociales de GH 2022 ya se están organizando los seguidores para que la que salga sea Daniela, pero la voten en el repechaje para que vuelva recargada por Coti y su novio.

Daniela parece ser la que más chances tiene de irse, en medio de una crisis de llanto tras la salvación de su novio Thiago que no llegó en la gala del jueves, cuando el joven eligió a su amigo por encima de su enamorada.