Patearon la puerta, entraron al edificio y se llevaron dos bicicletas: "Sabían que estaban en la baulera"

Una vez más, delincuentes ingresaron a un edificio tras patear una puerta con abertura magnética. El episodio ocurrió en un edificio del barrio La Perla, donde cinco delincuentes que llegaron en tres bicicletas lograron forzar el ingreso y sustraer dos rodados del estacionamiento. Un video muestra cómo fue la secuencia.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad del domicilio ubicado en Catamarca al 1400. Allí se observa cómo tres de los ladrones logran abrir la puerta, mientras otros dos se quedan en la vereda haciendo de "campana". Una vez en el interior, los intrusos se dirigieron directamente al subsuelo, donde se encuentra el estacionamiento y hay bauleras.

De acuerdo al testimonio de una vecina, los delincuentes actuaron con precisión: "Fueron al lugar exacto, no anduvieron por el edificio. Le pegaron una patada a la puerta, entraron, abrieron la puerta que va al subsuelo, que ahí hay coches, había dos bicicletas, el lavadero. Iban pura y exclusivamente al subsuelo a buscar eso y nada más", relató.

Según se supo, una de las bicicletas estaba asegurada con candado dentro de una baulera, pero los ladrones la rompieron con un cortacadena que llevaban preparado. La otra no tenía medidas de seguridad adicionales, por lo que también fue sustraída.

"Sabían que una bicicleta estaba en la baulera con candado, la otra no, rompieron el candado con esa pinza para romper candados. De los que vivimos en el edificio, no sabemos quién del edificio les pudo haber dicho", agregó la vecina.

El robo genera preocupación entre los residentes del edificio y del barrio, ya que no es la primera vez que en la zona los delincuentes se manejan de esta manera.