Demencia senil del dueño y aprovechamiento de la cuidadora: la historia tras el mega desalojo al lado de una escuela

El mega operativo para desalojar una propiedad ubicada en Lebensohn al 1800, cuya medianera está pegada al Instituto Educativo Punta Mogotes, que dispuso la Justicia tras un pedido de la fiscalía temática tiene, detrás, una extensa investigación donde el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad del antiguo dueño tuvo un rol fundamental.

Del operativo coordinado por el Gabinete de Usurpaciones de la DDI participaron efectivos de la Utoi, GAD, Caballería y la Patrulla Municipal, además de los trabajadores de Zoonosis y Desarrollo Social.

Entre agosto de 2022 y agosto de 2023, una denuncia identificó a cinco personas como los responsables de ocupar ilegítimamente las dos plantas y siete departamentos ubicados en Lebensohn 1852.

Quien hizo la exposición dijo que su padre era el propietario y que aprovechando su cuadro de demencia senil y progresivo deterioro, fue su cuidadora quien hizo distintas maniobras para que los departamentos se ocuparán se manera ilegal y sin ningún tipo de contrato.

En las distintas tareas que personal de la DDI llevó adelante se estableció que los moradores iban cambiando habitualmente, lo que hizo presumir que algunas unidades eran alquiladas diariamente y que allí se hospedan en forma provisoria personas de malvivir.

"El ocupante de la unidad 6 se trasladó unilateralmente y sin consentimiento a la Unidad 2 -conectado con un local de planta baja- lo que evidencia la impunidad con que se manejaban", dijeron fuentes oficiales a 0223.

Con los cuidados de rigor, los efectivos irrumpieron en las diferentes puertas individuales, todas con candados y trabas de seguridad donde constataron la presencia de 14 mayores y 7 menores.

Una vez asegurado el lugar, se permitió que cada habitante de las unidades sacaran sus pertenencias las cuales fueron cargadas en camiones aportados por la Secretaria de Desarrollo Social municipal. Los menores fueron asistidos por personal del Departamento de la Protección de los Derechos de la Niñez en la Urgencia.

Debido a que uno de los departamentos había 38 gatos, se convocó al Departamento de Zoonosis que los trasladó junto a una proteccionista voluntaria hacia un domicilio.

En una de las unidades hallaron una pistola calibre nueve milímetros con dos cargadores y quince cartuchos intactos de recarga manual. Cómo el ocupante no tenía documentación alguna se le formó una causa por averiguación de ilícito ante la fiscalía de Flagrancia.