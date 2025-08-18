Alerta amarillo por lluvia y viento: el tiempo para este martes en Mar del Plata

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó los datos del tiempo para las próximas horas en Mar del Plata y anunció un alerta amarillo por lluvia y viento para la noche.

El martes comenzará con cielo nublado y una mínima de 11 grados, con sensación de frío y viento leve del noreste de 7 a 12 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Durante la mañana se prevén lluvias aisladas y una temperatura en torno a los 12 grados. El viento rotará al este y aumentará su intensidad, con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la tarde continuarán las lluvias aisladas y el ambiente fresco, con una máxima que apenas llegará a los 14 grados. El viento del este se mantendrá y se esperan ráfagas que podrían superar los 59 kilómetros por hora.

Por la noche, llegará se esperan lluvias fuertes con una probabilidad de precipitación del 40 al 70%. La temperatura rondará los 13 grados y el viento del este se intensificará, con ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora.

Para este momento de la jornada, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores acumulados de entre 50 y 70 mm, que podrían superarse en forma puntual.

"No se descarta la presencia de tormentas embebidas, lo que podría generar complicaciones adicionales. Se recomienda extremar precauciones ante la combinación de precipitaciones abundantes y fuertes ráfagas de viento", señalaron desde el organismo.